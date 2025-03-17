Возбуждено дело о хищении 2,8 млрд рублей, выделенных на развитие электросетей Северного Кавказа

На Ставрополье в отношении 41 человека возбудили дело о хищении 2,8 миллиарда рублей, выделенных на развитие электрических сетей Северного Кавказа. Уголовное дело расследуется по частям 1, 2 и 3 статьи 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нём»). Среди подозреваемых — бывший глава крупнейшей энергораспределительной организаций Северного Кавказа и представители электросетей Дагестана и коммерческих компаний.

По данным следствия, преступное сообщество функционировало с 2012 по 2021 год, занимаясь хищением бюджетных денежных средств в особо крупном размере. Эти деньги были выделены государством на реализацию комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Дагестана.