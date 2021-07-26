 

Министерство финансов не желает платить по долгам Северного Кавказа

Министерство финансов РФ отказалось выделить 16,8 млрд рублей для выплат по долгам Северного Кавказа за электроэнергию и предложило "Россетям" заплатить из собственных средств. 
 
В обоснование своей точки зрения Минфин указал, что чистая прибыль «Россетей» в 2020 году составила 61,2 миллиарда рублей, прочие финансовые активы — 92 миллиарда рублей, таким образом, госкомпания сама в состоянии решить проблему с долгом.
Северный Кавказ отвечает за половину задолженности за электроэнергию на российском рынке. Причинами считаются большой объём хищений и сложность сбора денег с конечных потребителей. 

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