Министерство финансов не желает платить по долгам Северного Кавказа

Министерство финансов РФ отказалось выделить 16,8 млрд рублей для выплат по долгам Северного Кавказа за электроэнергию и предложило "Россетям" заплатить из собственных средств.

В обоснование своей точки зрения Минфин указал , что чистая прибыль «Россетей» в 2020 году составила 61,2 миллиарда рублей, прочие финансовые активы — 92 миллиарда рублей, таким образом, госкомпания сама в состоянии решить проблему с долгом.

Северный Кавказ отвечает за половину задолженности за электроэнергию на российском рынке. Причинами считаются большой объём хищений и сложность сбора денег с конечных потребителей.



