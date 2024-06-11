 

В Карачаево-Черкессии раскрыли ОПГ из высокопоставленных чиновников

 

ФСБ раскрыла организованную преступную группировку из высокопоставленных чиновников и силовиков Карачаево-Черкессии, похитивших 60 миллионов рублей из целевых субсидий, выделенных бюджетом РФ на развитие сельского хозяйства в КЧР. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" (ст. 159 УК РФ). 

В апреле ФСБ задержала девять сотрудников дагестанского филиала "Россетей" Северного Кавказа, которые похищали бюджетные деньги, выделенные на создание автоматизированной системы учета электроэнергии в Дагестане. 

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