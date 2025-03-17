Песков рассказал о близости с Таджикистаном, а Матвиенко - с Азербайджаном

По случаю прибытия в РФ президента Таджикистана Эмомали Рахмона пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Таджикистан для Кремля "очень близкий партнер, союзник, стратегический партнёр".

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой заявила, что в РФ "помнят и чтят" первого президента Азербайджана Гейдара Алиева (недавно в Москве заложили ему памятник), и уверила в своей "твёрдой убеждённости", что Азербайджан настроен "продолжать многоплановое сотрудничество с Россией" (недавно в республике закрыли Русский Дом и филиал "России сегодня").

По данным телеграм-канала "Многонационал", в Кумертау уроженец Азербайджана Табриз Размиджо, "который имеет целый букет статей и находится в России нелегально", терроризирует ветерана СВО, потерявшего ногу на войне.

В Самаре арестованный уроженец Азербайджана Мехман Ашуров, не имеющий гражданства РФ, но имеющий три судимости, сел в СИЗО по паспорту своего брата Руслана, имеющего гражданство РФ (и две снятые судимости).