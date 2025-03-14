 

Прокуратура вскрыла хищение на 100 млн в структуре Рособрнадзора; в Волгоградской области скорой помощи запретили превышать скорость

 

Генпрокуратура обнаружила хищение более 100 миллионов рублей в подведомственном Рособрнадзору Институте оценки качества образования, возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Было установлено, что в 2021-2022 годах Рособрнадзор заключил госконтракты для изучения качества подготовки учащихся на сумму свыше 140 миллионов рублей. После этого должностные лица подведомственного института привлекли подконтрольные организации и заключили с ними фиктивные договоры. 

 

В Волгограде и Волгоградской области чиновники запретили машинам скорой помощи превышать скорость и проезжать на красный сигнал светофоров даже при включённых спецсигналах и сирене. Источники на нескольких областных подстанциях скорой помощи подтвердили, что их заставляют ставить подписи о том, что они ознакомились с этим приказом. «Может быть, выгоднее заказать таксиста Ашота, который за лишние 5000 рублей довезет с ветерком. Сотрудники здравоохранения в шоке», — отмечают медики.


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