Прокуратура вскрыла хищение на 100 млн в структуре Рособрнадзора; в Волгоградской области скорой помощи запретили превышать скорость

Генпрокуратура обнаружила хищение более 100 миллионов рублей в подведомственном Рособрнадзору Институте оценки качества образования, возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Было установлено, что в 2021-2022 годах Рособрнадзор заключил госконтракты для изучения качества подготовки учащихся на сумму свыше 140 миллионов рублей. После этого должностные лица подведомственного института привлекли подконтрольные организации и заключили с ними фиктивные договоры.

В Волгограде и Волгоградской области чиновники запретили машинам скорой помощи превышать скорость и проезжать на красный сигнал светофоров даже при включённых спецсигналах и сирене. Источники на нескольких областных подстанциях скорой помощи подтвердили, что их заставляют ставить подписи о том, что они ознакомились с этим приказом. «Может быть, выгоднее заказать таксиста Ашота, который за лишние 5000 рублей довезет с ветерком. Сотрудники здравоохранения в шоке», — отмечают медики.