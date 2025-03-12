 

Украинцы ударили по комбикормовому заводу в Курской области и убили четверых

Четыре человека погибли и ещё двое ранены (один находится в тяжёлом состоянии) в результате удара украинцев по комбикормовому заводу в Большесолдатском районе Курской области. Разрушен один из цехов завода. 
В Новодружеске, ЛНР, в результате атаки дрона ВСУ погиб мирный житель. 
Ранен мирный житель в Торецке (Дзержинске), ЛНР.
В Белгородской области атакованы Теребрено, Церковный, Тишанка, Шведуновка, повреждены легковые автомобили, частное домохозяйство, социальный объект.
Продолжаются обстрелы Каменки-Днепровской в Запорожской области.
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APN.ru