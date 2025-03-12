Украинцы ударили по комбикормовому заводу в Курской области и убили четверых

Четыре человека погибли
и ещё двое ранены (один находится в тяжёлом состоянии) в результате удара украинцев по комбикормовому заводу в Большесолдатском районе Курской области. Разрушен один из цехов завода.
В Новодружеске, ЛНР, в результате атаки дрона ВСУ погиб
мирный житель.
Ранен
мирный житель в Торецке (Дзержинске), ЛНР.
В Белгородской области атакованы
Теребрено, Церковный, Тишанка, Шведуновка, повреждены легковые автомобили, частное домохозяйство, социальный объект.
Продолжаются обстрелы
Каменки-Днепровской в Запорожской области.