 

Украинцы ударили по торговому центру в Курской области, есть погибшие и раненые

Три человека погибли, девять ранены, в том числе четверо подростков 13-14 лет, в результате удара украинцев по торговому центру "Добрыня" в слободе Белой в Курской области (центр Беловского района). Атака произошла, когда люди пришли за покупками после работы. 
Также ранее 10 марта погиб мирный житель в белгородском Шебекине.
 
Число мирных жителей, погибших в результате удара украинцев 9 марта по рынку в Великих Копанях Херсонской области, увеличилось до шести. 8 человек ранены.
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