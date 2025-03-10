Украинцы ударили по торговому центру в Курской области, есть погибшие и раненые
- 10.03.2025, 23:13,
- Новости
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Три человека погибли
, девять ранены, в том числе четверо подростков 13-14 лет, в результате удара украинцев по торговому центру "Добрыня" в слободе Белой в Курской области (центр Беловского района). Атака произошла, когда люди пришли за покупками после работы.
Также ранее 10 марта погиб мирный житель в белгородском Шебекине.
Число мирных жителей, погибших в результате удара украинцев 9 марта по рынку в Великих Копанях Херсонской области, увеличилось до шести
. 8 человек ранены.