ВСУ атакуют российские регионы, наступление ВС РФ под Суджей продолжается

Мирная жительница погибла
в Лисичанске от того, что украинский дрон сбросил боеприпас на её частный дом.
В Курской области скончался
ещё один пострадавший в результате удара украинцев по торговому центру 10 марта, число жертв этого обстрела выросло до пяти.
Мирная жительница 1947 г.р. ранена
в Днепрянах Херсонской области. Ранен
мирный житель в Алёшках.
Ранена
мирная жительница в Горловке.
Под Белгородом из-за украинских атак остаются без света
36 населённых пунктов, в Нечаевке, Малиновке, Валуйках, Добром, Муроме повреждены или разрушены частные жилые дома. В Шебекине произошёл пожар
на кровле складского помещения площадью 700 кв.м.
В Каменке-Днепровской Запорожской области украинские обстрелы серьёзно повредили
рентгенологическое отделение больницы.
Зафиксированы взрывы
в районе линейно-производственной диспетчерской станции "Стальной конь" (Орловская область), которая обеспечивает управление технологическими процессами нефтепровода "Дружба".
Продолжается российское наступление под Суджей, сообщается
об освобождении Замостья и Махновки.