 

Массовая атака украинских БПЛА на Москву, есть погибшие и раненые

 

11 марта в 4 часа утра началась массовая атака украинских беспилотников на Москву и Московскую область. Известно об одном погибшем и раненых в Ленинском городском округе (г. Видное) и Домодедово (с. Ям). Затем ещё один пострадавший скончался в больнице Видного. Среди раненых трое детей, всего известно о 18 пострадавших. Двое раненых - мужчина и женщина 1981 г.р. - в тяжёлом состоянии. Обломки беспилотников упали на многоквартирный дом на Северном шоссе в Раменском, повреждено минимум семь квартир, эвакуированы 12 человек, включая троих детей. В Москве беспилотник упал на дом на Домодедовской улице. В Люберцах обломки БПЛА упали на дом. В Видном БПЛА также упал на дом, крыша повреждена. В Домодедове сгорели более 20 автомобилей.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлёте к Москве сбиты 74 БПЛА. Была ограничена работа четырех аэропортов московского авиаузла. Кроме того, был сбой в движении поездов через Домодедово из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры.

 

По данным Минобороны, перехвачены и уничтожены 337 беспилотников, из них 91 украинский дрон нейтрализован над территорией Московской области, 126 беспилотников - над Курской, 38 - над Брянской области, 25 - над Белгородской, 22 - над Рязанской, 10 - над Калужской областью. Ещё по восемь украинских дронов нейтрализованы над Липецкой и Орловской областями, шесть - над Воронежской, три - над Нижегородской. В Липецкой области есть раненый. В Курске повреждены восемь частных домов и четыре автомобиля.

Один из дронов сбил из ружья 52-летний мужчина в Подмосковье.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Смоленской области атакована АЭС, в Нижегородской горит промзона, в Белгородской области погибли мать и двухлетний ребёнок
» Массовая атака беспилотников, в Белгородской, Брянской областях, Подмосковье и ДНР погибшие и раненые
» Массовая атака беспилотников на центральную Россию, пожар на МПЗ в Капотне
» Украинцы атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Донецке, Запорожской и Брянской областях
» В Туле беспилотник врезался в многоквартирный дом, ДНР частично осталась без тепла и света
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
\

"Не ведают, что творят"?

На кого работает время?

На кого работает время?

Между Богом и Освенцимом

Между Богом и Освенцимом

Дональд Трамп и Третья мировая война

Дональд Трамп и Третья мировая война

Среди акул. Шанс для государства-корпорации

Среди акул. Шанс для государства-корпорации

Пушкин. Лютый трэш

Пушкин. Лютый трэш

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Петербурге будут судить депутата и полицейского, которые незаконно оформили более 150 000 мигрантов

  • 12:48
  • 17

В 2024 году на Украине не отмечено ни одного перехода из УПЦ в ПЦУ

  • 12:37
  • 37

Массовая атака украинских БПЛА на Москву, есть погибшие и раненые

  • 10:45
  • 212

Заявление пресс-службы Пятигорской епархии

  • 07:11
  • 227

Украинцы ударили по торговому центру в Курской области, есть погибшие и раненые

  • 23:13
  • 301

1684 "новых россиянина" лишились гражданства за преступления в 2024 году

  • 21:36
  • 291
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru