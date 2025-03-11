Массовая атака украинских БПЛА на Москву, есть погибшие и раненые

11 марта в 4 часа утра началась массовая атака украинских беспилотников на Москву и Московскую область. Известно об одном погибшем и раненых в Ленинском городском округе (г. Видное) и Домодедово (с. Ям). Затем ещё один пострадавший скончался в больнице Видного. Среди раненых трое детей, всего известно о 18 пострадавших. Двое раненых - мужчина и женщина 1981 г.р. - в тяжёлом состоянии. Обломки беспилотников упали на многоквартирный дом на Северном шоссе в Раменском, повреждено минимум семь квартир, эвакуированы 12 человек, включая троих детей. В Москве беспилотник упал на дом на Домодедовской улице. В Люберцах обломки БПЛА упали на дом. В Видном БПЛА также упал на дом, крыша повреждена. В Домодедове сгорели более 20 автомобилей.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлёте к Москве сбиты 74 БПЛА. Была ограничена работа четырех аэропортов московского авиаузла. Кроме того, был сбой в движении поездов через Домодедово из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры.

По данным Минобороны, перехвачены и уничтожены 337 беспилотников, из них 91 украинский дрон нейтрализован над территорией Московской области, 126 беспилотников - над Курской, 38 - над Брянской области, 25 - над Белгородской, 22 - над Рязанской, 10 - над Калужской областью. Ещё по восемь украинских дронов нейтрализованы над Липецкой и Орловской областями, шесть - над Воронежской, три - над Нижегородской. В Липецкой области есть раненый. В Курске повреждены восемь частных домов и четыре автомобиля.