В РФ с 2025 года должен заработать реестр нелегалов, но пока непонятно, каким он будет. В РФ более 630 тыс. нелегалов

В России с 2025 года должен заработать реестр
мигрантов, пересёкших границу России и нарушивших закон. В то же время пока нет представления о том, как должен выглядеть этот реестр, зато в МВД предложили провести частичную амнистию для совершивших нетяжкие правонарушения мигрантов, чтобы в будущем облегчить нагрузку на реестр.
В настоящее время, по данным МВД, в России находится свыше 630 тысяч нелегальных мигрантов. Следственный комитет возбуждает дела против сотрудников МВД по статье 322 УК РФ за организацию незаконной миграции из-за того, что они приняли заявление о регистрации мигрантов от человека, на чьей жилплощади они на самом деле не живут, но, по заявлению
замминистра внутренних дел Александра Горового, «наши сотрудники не могут отказать таким заявителям и проверить соответствие места регистрации месту фактического проживания они тоже не могут». Именно Горовой предложил амнистировать мигрантов-нелегалов за "небольшие правонарушения", иначе, по его мнению, их будет слишком много для реестра.
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, что вопросы с национальными сообществами, если они возникают, "урегулируют сами диаспоры".
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секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.
Особую озабоченность вызывают попытки внедрения в общественное сознание возможности применения норм шариата вместо светских законов, вытеснение традиционного ислама его радикальными течениями, формирование новых салафитских групп.
Дети мигрантов избили
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