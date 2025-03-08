 

В Чечне и Дагестане заблокировали Телеграм

 

В Чечне и Дагестане по просьбе местных правоохранительных органов заблокирован популярный мессенджер Телеграм.

По словам министра цифрового развития Дагестана Юрия Гамзатова, это необходимо, поскольку Телеграм используют "недруги". Наглядным примером подобного следует считать организацию массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, которые произошли в октябре 2023 года, тогда пострадали 30 человек и был нанесён ущерб на 24 млн рублей.

В качестве более дружественной альтернативы Гамзатов назвал "Вконтакте".


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APN.ru