Павел Дуров заблокировал телеграм-канал "Утро Дагестана"

Заблокирован
телеграм-канал "Утро Дагестана", имевший 62 тыс. подписчиков и сыгравший значительную роль в подстрекательстве к захвату аэропорта Махачкалы. Каналом, в частности, руководил бывший депутат Госдумы Илья Пономарёв (включён в реестр иноагентов, а также в перечень экстремистов и террористов). По словам Пономарёва
, волнения в республике «координировались через наш телеграм-канал "Утро Дагестана"». Предположительно, он имел отношение к украинскому Центру информационно-психологических операций.
Посты с призывами к захвату аэропорта в Махачкале стали появляться ещё в субботу, 28 октября, причём кроме «Утра Дагестана» они активно распространялись каналами «КАЙФ Дагестана» и «Тут Дагестан». Однако сотрудники правоохранительных органов не стали оперативно реагировать на происходящее, как и не было соответствующей реакции на предшествующие беспорядкам в аэропорту призывы поджечь гостиницу "Фламинго"
, куда якобы привезли евреев.