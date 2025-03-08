ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Курской и Белгородской областях, разграблен православный храм

Супружеская пара ранена
при атаке ВСУ на село Гирьи Беловского района Курской области. Дроном повреждён гражданский автомобиль. Разграблен
Свято-Знаменский храм XIX века в селе Борки.
В селе Орловка Белгородской области легковой автомобиль подвергся атаке дрона, ранен водитель. В посёлке Хотмыжск Грайворонского округа в двух зданиях выбиты окна и повреждены заборы, осколками посечён легковой автомобиль. В Грайвороне повреждена ЛЭП, город частично без света. За сутки по Белгородской области украинцы выпустили около 50 снарядов и 30 БПЛА.
Киришский нефтеперерабатывающий завод "Кинеф" в Ленинградской области атаковали беспилотники, повреждён
резервуар.