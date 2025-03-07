В РФ выросло неравенство в доходах

По итогам 2024 года в России коэффициент Джини — индикатор, показывающий неравномерность распределения доходов населения, — увеличился на 0,3 процентных пункта, до 40,8 процента, почти вернувшись на досанкционный уровень. Вырос с 14,8 до 15,1 и коэффициент фондов, отражающий разрыв между 10 процентами населения с самыми высокими доходами и 10 процентами с самыми низкими. В 2021 году показатели составляли 40,9 процента и 15,2.

Максимального значения коэффициент Джини достиг в 2007 году — 42,2 процента. В 2022-м параметр упал до минимальных 39,8 процента, и этот год стал первым за 20 лет, когда он опустился ниже 40 процентов. Далее неравенство начало расти.

На десять процентов наиболее обеспеченного населения в РФ в прошлом году приходилось 30 процентов всех доходов, а на десять процентов наименее обеспеченного — 2 процента. Средний доход первой группы достиг 240 519 рублей в месяц, а второй — 14 479 рублей.

Во время кризисов коэффициент Джини традиционно снижается, потому что сокращается доход собственников бизнеса, а государство увеличивает поддержку наименее обеспеченных слоев. Но уже в 2023 году рост доходов богатых возобновился и продолжился в 2024-м.