 

В РФ выросло неравенство в доходах

 

По итогам 2024 года в России коэффициент Джини — индикатор, показывающий неравномерность распределения доходов населения, — увеличился на 0,3 процентных пункта, до 40,8 процента, почти вернувшись на досанкционный уровень. Вырос с 14,8 до 15,1 и коэффициент фондов, отражающий разрыв между 10 процентами населения с самыми высокими доходами и 10 процентами с самыми низкими. В 2021 году показатели составляли 40,9 процента и 15,2.

Максимального значения коэффициент Джини достиг в 2007 году — 42,2 процента. В 2022-м параметр упал до минимальных 39,8 процента, и этот год стал первым за 20 лет, когда он опустился ниже 40 процентов. Далее неравенство начало расти.

На десять процентов наиболее обеспеченного населения в РФ в прошлом году приходилось 30 процентов всех доходов, а на десять процентов наименее обеспеченного — 2 процента. Средний доход первой группы достиг 240 519 рублей в месяц, а второй — 14 479 рублей.

Во время кризисов коэффициент Джини традиционно снижается, потому что сокращается доход собственников бизнеса, а государство увеличивает поддержку наименее обеспеченных слоев. Но уже в 2023 году рост доходов богатых возобновился и продолжился в 2024-м. 

РФ входит в число стран с высоким индексом Джини, близким к США (41,1). А, например, в Белоруссии он один из самых низких - 24,4. В Норвегии - 22,7.  

 

Число людей в мире, состояние которых превышает $10 млн, выросло на 4,4% в 2024 году и превысило 2,341 млн человек. 

Количество физических лиц с состоянием свыше $100 млн впервые в истории превысило 100 тыс.

В США сейчас проживает почти 40% всех мультимиллионеров - вдвое больше, чем в Китае.


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