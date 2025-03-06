В Перми уже двух активистов, выступающих против несогласованной мечети, обвиняют в "разжигании ненависти либо вражды"

возбудили уголовное дело против местной общественной активистки Анны Пьянзиной, которая также выступила против строительства мечети для мигрантов в Верхней Курье.

В один день жители провели акцию протеста - набили чёрные мусорные пакеты снегом, в результате чего получились снеговики в "никабах". После этого участники протеста выставили рядом таблички: "Белые бабы для чёрных гостей", "Всем снежным бабам по никабу" и так далее. Пьянзину также обвиняют по статье о "возбуждении ненависти либо вражды".

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