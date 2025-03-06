 

В Перми уже двух активистов, выступающих против несогласованной мечети, обвиняют в "разжигании ненависти либо вражды"

В Перми на допросе в Следственном комитете задержан Роман Юшков, один из лидеров протеста против строительства мигрантской мечети в микрорайоне Верхняя Курья. На Юшкова возбуждено уголовное дело по "русской" статье 282 УК РФ. Официальная причина - опубликованное Романом в 2023 году видео, по которому вдруг проведена работа и выявлены признаки разжигания ненависти и вражды. 

Ранее в Перми возбудили уголовное дело против местной общественной активистки Анны Пьянзиной, которая также выступила против строительства мечети для мигрантов в Верхней Курье. В один день жители провели акцию протеста - набили чёрные мусорные пакеты снегом, в результате чего получились снеговики в "никабах". После этого участники протеста выставили рядом таблички: "Белые бабы для чёрных гостей", "Всем снежным бабам по никабу" и так далее. Пьянзину также обвиняют по статье о "возбуждении ненависти либо вражды".
Как отмечают местные жители, строительство мечети в Верхней Курье с ними не согласовано, а социальной инфраструктуры не хватает.
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