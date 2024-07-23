 

В Москве и Перми местные жители выступили против строительства мечетей для мигрантов

В Москве жители Выхина-Жулебина выступили против строительства гигантской мечети для мигрантов неподалёку от метро Косино. Строительство не согласовывалось с местными жителями и вызывает опасения в том числе у живущих в районе мусульман.
В пермском районе Курья мечеть собрались строить рядом с Богоявленским монастырём. При этом в районе нет поликлиники и школы, и даже опорного пункта полиции (а две мечети уже есть неподалёку от этого микрорайона). Местные жители против. Одна из выступавших на митинге женщин сказала:
 
 
"Хотят потом сказать, что мы националисты. Хочу сказать, что принадлежать к нации и не быть националистом - это всё равно, что иметь семью и не быть семьянином. У нас в микрорайоне нет ничего: ни школ, ни детских садов, ни пункта полиции, а место для мечети на тысячу человек в сутки нашлось."

 
 


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