В Москве и Перми местные жители выступили против строительства мечетей для мигрантов

В Москве жители Выхина-Жулебина выступили против строительства гигантской мечети для мигрантов неподалёку от метро Косино. Строительство не согласовывалось с местными жителями и вызывает опасения в том числе у живущих в районе мусульман.

В пермском районе Курья мечеть собрались строить рядом с Богоявленским монастырём. При этом в районе нет поликлиники и школы, и даже опорного пункта полиции (а две мечети уже есть неподалёку от этого микрорайона). Местные жители против . Одна из выступавших на митинге женщин сказала

"Хотят потом сказать, что мы националисты. Хочу сказать, что принадлежать к нации и не быть националистом - это всё равно, что иметь семью и не быть семьянином. У нас в микрорайоне нет ничего: ни школ, ни детских садов, ни пункта полиции, а место для мечети на тысячу человек в сутки нашлось."















