В Германии политика оштрафовали за цитирование статистики по мигрантам; в российском городе люди выступили против строительства мечети





В августе 2021 года глава отделения «АдГ» в Ротенбурге Мари-Тереза Кайзер опубликовала пост в социальных сетях, в котором критиковала инициативу первого бургомистра Гамбурга по отмене бюрократических барьеров для въезда в Германию афганских беженцев и предостерегла от «массовых изнасилований, совершаемых представителями других культур». Кайзер сослалась на газетные статьи, содержащие данные официальной статистики и подтверждающие, что выходцы из Афганистана «непропорционально часто становятся виновниками сексуальных преступлений».

Прокуратура сочла, что публикация Кайзер, подтверждённая данными правоохранительных органов, содержит признаки «разжигания межнациональной ненависти» и «оскорбления чувств отдельных этнических групп». Суд обязал Кайзер выплатить штраф в размере 6 тысяч евро. Сторона защиты подала апелляцию в вышестоящую инстанцию, однако суд Нижней Саксонии оставил приговор без изменений. «Тот, кто посягает на человеческое достоинство, не может ссылаться на свободу мнения», — заявил судья Хайко Хальбфас.

Жители Перми (микрорайона Верхняя Курья) записали видеообращение к губернатору, выступив против строительства мечети. Жители подробно аргументировали свою позицию, пояснив, что в Верхней Курье есть проблемы даже со школами и детскими садами, нет кружков и секций для детей, практически нет также и мусульманского населения -- а значит, мечеть предназначают для мигрантов. Жители Верхней Курьи выступили резко против этого, отметив и то, что проект с ними никак не был согласован, и сам участок для строительства мечети был отчуждён непонятным образом. Жители всерьёз беспокоятся за безопасность свою и своих детей, в видеообращении приняли участие люди всех возрастов, от детей до стариков.