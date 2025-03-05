Погибший и раненые в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях; в Белореченске нашли металл, в хищении которого обвиняют Ивана Попова

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Два человека ранены в Горловке, ДНР, из-за ударов дронов ВСУ. Вследствие обстрелов повреждены детский сад, котельная, многоквартирный дом и гражданские машины.
В Новой Каховке Херсонской области ранены мирные жители 1963 г.р. и 1974 г.р. Также ранен мирный житель 1969 г.р. в Алёшках. В Новой Каховке повреждены четыре многоквартирных жилых дома, водопровод, линии электропередачи, газопровод, разбиты два легковых автомобиля.
Мирный житель погиб в результате атаки украинского беспилотника в селе Новосёловка Пологовского округа. Пять сел остались без электричества из-за удара.
В ЛНР в результате атаки дрона на гражданский автомобиль на трассе Сватово - Меловатка ранена женщина.
 
На складах в Белореченске нашли металл, в похищении которого обвиняют генерала Ивана Попова (уволен из ВС РФ). Никто не решается к нему прикоснуться из «страха перед последствиями дела Попова». 
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