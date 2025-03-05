В России выросло число экстремистских преступлений и сократилось число полицейских

В 2024 году в РФ на четверть выросло число экстремистских преступлений, на Северном Кавказе сотрудники правоохранительных органов ликвидировали 27 участников незаконных вооруженных формирований. В связи с совершением преступлений прекращено гражданство почти полутора тысяч новых россиян.

При этом число вакантных должностей в МВД выросло до 172 тысяч, в 2024 году из МВД уволился каждый второй опытный сотрудник.

Глава МВД Владимир Колокольцев рассказал, что одна треть сотрудников министерства - женщины. По его словам, в ряде регионов, их численность приближается к 50% личного состава. "Для сведения - в органах предварительного следствия сотрудников женского пола 68%, в миграционных подразделениях - 77%, в дознании - 81%".



