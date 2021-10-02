 

Каждый шестой россиянин пострадал от телефонных мошенников

 

По данным опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, каждый шестой россиянин (16%) терял деньги или имущество в результате телефонного мошенничества. Среди людей старше 45 лет это каждый пятый. 

"Звонили якобы из банка, а там известная схема, как под гипнозом", "был короткий гудок на телефон с неизвестного мне номера, я перезвонил - с меня списали 900 рублей", - сообщили опрошенные.

Каждому третьему россиянину подозрительные телефонные звонки поступают несколько раз в неделю либо даже ежедневно. 

 

Новый появившийся вид телефонного мошенничества: уже несколько пенсионерок сообщили в полицию, что им позвонили, представились сотрудниками Главного управления депздрава и пенсионного отдела, и сообщили, что после пройденной вакцинации от ковида необходимо привязать QR-код к социальной карте москвича, для чего нужно сообщить пароль из СМС. Так мошенники списали деньги с принадлежащих потерпевшим карт банка ВТБ.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Раис Сулейманов: «Проблема ваххабизма в Татарстане никуда не делась»
» Русский менталитет как он есть
» Книга "В трясине псевдорыночных реформ. Хроники развала экономики России и возможности выхода из кризиса".
» Геоэкономические итоги "газовой войны". Стратегия для России: региональная держава или сырьевая колония?
» Обналичивание власти: финальная стратегия российского правящего слоя
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Язык как средство этнической мобилизации

Язык как средство этнической мобилизации

Новые манифесты российских либералов: липкое прикосновение пошлости

Новые манифесты российских либералов: липкое прикосновение пошлости

Крым: земля, сталь и душа. Путевые впечатления последних лет

Крым: земля, сталь и душа. Путевые впечатления последних лет

Аутодафе для Тинтина и Покахонтас

Аутодафе для Тинтина и Покахонтас

Роботы прогонят трудовых мигрантов

Роботы прогонят трудовых мигрантов

Цифровизация на марше

Цифровизация на марше

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Каждый шестой россиянин пострадал от телефонных мошенников

  • 13:13
  • 55

В США родителей, выступающих против принудительных масок и вакцин для детей, назвали "экстремистами"

  • 13:03
  • 64

52% республиканцев и 41% демократов считают, что США стоит разделить на две страны

  • 12:26
  • 98

Франция начала стрелять в мигрантов резиновыми пулями

  • 12:03
  • 166

Какие видеоигры запрещают в Израиле и в Китае

  • 11:48
  • 182

Таджикского блогера, создавшего негативный образ мигранта, всё же выдворят из РФ

  • 23:08
  • 237
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru