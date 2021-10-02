Каждый шестой россиянин пострадал от телефонных мошенников

По данным опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, каждый шестой россиянин (16%) терял деньги или имущество в результате телефонного мошенничества. Среди людей старше 45 лет это каждый пятый.

"Звонили якобы из банка, а там известная схема, как под гипнозом", "был короткий гудок на телефон с неизвестного мне номера, я перезвонил - с меня списали 900 рублей", - сообщили опрошенные.

Каждому третьему россиянину подозрительные телефонные звонки поступают несколько раз в неделю либо даже ежедневно.

Новый появившийся вид телефонного мошенничества: уже несколько пенсионерок сообщили в полицию, что им позвонили, представились сотрудниками Главного управления депздрава и пенсионного отдела, и сообщили, что после пройденной вакцинации от ковида необходимо привязать QR-код к социальной карте москвича, для чего нужно сообщить пароль из СМС. Так мошенники списали деньги с принадлежащих потерпевшим карт банка ВТБ.