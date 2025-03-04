 

Социальные сети как модель мира

Социальные сети — важнейший социальный и культурный феномен. Именно они сделали начало 21 века эпохой, сделавшей небывалое в истории описание себя.

 

Во-первых, социальные сети – имагологическая модель нашего общества. Т.е., то, как его отдельные представители и их группы описывают и демонстрируют самих себя и других. Это, скорее, не «то что есть», а «то что хочется» и «чего бояться», на что хотят обратить внимание. Желания и страхи проецируются не только на современную нам действительность, но и на прошлое, вымышленные фантастические миры. Также социальные сети порой фиксируют мелкие фрагменты повседневности, то, что в иные эпохи часто «оставалось за кадром».

Если брать какие-то реальные исторические события, то социальные сети могут пошагово показать их восприятие различными категориями пользователей, механизмы управления этим восприятием, всплески интереса, смещение его фокуса.

 

Социальные сети также важный индикатор появления и исчезновения каких-либо активно позиционирующих себя и вызывающих ответную реакцию групп людей.

 

Они - ценнейший источник по истории начала 21 века, особенно истории ментальности и истории повседневности.

Во-вторых, отражение некого явления культуры в социальных сетях можно рассматривать как лабораторную модель, на примере которой можно изучать бытованиеэтих феноменов в человеческом обществе как таковом, не только нынешнем.

 

Например, формирование, развитие и отмирание жанров фольклора можно рассматривать на примере так называемого сетевого фольклора, для которого характерна анонимность произведений, «коллективность» творчества и пр.

 

Но надо иметь в виду такую специфику социальных сетей, как быстрота формирования, развития и исчезновения их содержимого. С более традиционными культурными феноменами «всё это» происходит существенно медленнее. Быстрота изменчивости определяет и качественные отличия: в сетевых культурных феноменах чаще цитируется и комбинируется уже готовое, более неспешное развитие располагает к оригинальности.

 

В-третьих, широта охвата жизни общества, короткий период развития, быстрое созревание делают мир социальных сетей своего рода цифровой лабораторной моделью мировой культуры как целого. На основании которой можно изучать структуру культуры и делать прогнозы будущего развития. Хотя, конечно, полученные данные надо перепроверять на других моделях.

 

К тому же социальные сети, как и Интернет в целом - хранилище знаний о всех аспектах человеческой жизни, всех эпохах. И эти знания нужно сохранять. Поэтому, например,блоги некоторых учёных, писателей, художников и фотографов стоит сохранять в архивах и музеях. Причём как в электронном, так и в бумажном виде.

 

Но нынешний «сетевой мир» не вечен. При неофеодализме на место единого сетевого пространства постепенно придут локальные сети, с разной аудиторией и для разных действий. К которым будут подключаться сообщества, находящиеся под единой властью, либо независимые друг от друга союзные сообщества. Важным преимуществом таких сетей будет обмен информацией в режиме реального времени. Причём уровень интеграции информационных сетей разных сообществ, доступа к открытой внутри сообщества информации может быть разным.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» 44% взрослых британцев смотрят в смартфон каждые 15 минут
» Флорида вводит штрафы для Фейсбука и Твиттера
» Facebook запатентовал технологию нарушения банковской тайны
» Фальшивые аккаунты в соцсетях - вне закона
» Председатель комитета по развитию информационного общества Совета Федерации Руслан Гаттаров предложил обсудить вопрос о допуске детей младше 13 лет в социальные сети только с разрешения родителей
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Между Богом и Освенцимом

Между Богом и Освенцимом

Дональд Трамп и Третья мировая война

Дональд Трамп и Третья мировая война

Среди акул. Шанс для государства-корпорации

Среди акул. Шанс для государства-корпорации

Пушкин. Лютый трэш

Пушкин. Лютый трэш

«Семнадцать мгновений». Второй сезон

«Семнадцать мгновений». Второй сезон

Русская диета и её враги - II

Русская диета и её враги - II

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Через месяц после закрытия Русского дома в Баку Собянин заложил в Москве памятник Гейдару Алиеву

  • 16:43
  • 44

Херсонский депутат сказал, что американская помощь ВСУ разведданными и связью значительно больше, чем поставки оружия

  • 15:55
  • 121

Ущерб россиянам от телефонного мошенничества в 2024 году составил не менее 295 млрд рублей, и это скромная оценка

  • 15:41
  • 111

Социальные сети как модель мира

В 2024 году Счётная палата вернула в бюджет почти 150 млрд рублей

  • 10:25
  • 177

За год уровень жульничества в вузах с применением ИИ вырос на 700%

  • 17:44
  • 334
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru