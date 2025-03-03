Гражданин РФ из Средней Азии планировал теракты, в Ростовской области забили ногами волонтёра СВО

Гражданин России, уроженец одной из стран Средней Азии, планировал взорвать
самодельные взрывные устройства в подмосковной синагоге и на станции московского метро. Для этого он купил необходимые компоненты и провёл разведку. ФСБ разоблачила террориста.
Волонтёра СВО насмерть забили в Цимлянске Ростовской области участники армянской ОПГ. По информации телеграм-канала "Многонационал", "недавно вернувшийся из гуманитарной поездки Сергей Егоров хотел выехать с парковки ресторана "Мангал Хаус" и посигналил человеку, мешающему выехать. Этим человек является брат владельца ресторана Мушег Акопян. После недолгих выяснений отношений завязалась драка, в которую подключилось все семейство Акопянов. Сергея Егорова забили ногами до смерти
. Зачинщика драки задержали, он сразу выразил желание уехать на СВО из которого вполне может дезертировать. Остальные участники убийства на свободе".
В Екатеринбурге "гражданин одной из бывших союзных республик" убил
пожилого таксиста.
Посол Казахстана в РФ Даурен Абаев выразил озабоченность
тем, что хотя бы начала обсуждаться тема о запрете мигрантам ввозить в РФ свои семьи.
В городе Качканаре Свердловской области вручили сертификат на жильё семье таджикских мигрантов, стоявших в очереди на получение сертификата на 59-м месте. Таджики обошли семьи местных жителей, которые ждут улучшения жилищных условия с 2012 года. Когда они начали рассказывать в интернете, что думают по этому поводу, комментарии под публикацией мэра Ярославцева были закрыты.