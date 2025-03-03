 

Гражданин РФ из Средней Азии планировал теракты, в Ростовской области забили ногами волонтёра СВО

Гражданин России, уроженец одной из стран Средней Азии, планировал взорвать самодельные взрывные устройства в подмосковной синагоге и на станции московского метро. Для этого он купил необходимые компоненты и провёл разведку. ФСБ разоблачила террориста.
 
Волонтёра СВО насмерть забили в Цимлянске Ростовской области участники армянской ОПГ. По информации телеграм-канала "Многонационал", "недавно вернувшийся из гуманитарной поездки Сергей Егоров хотел выехать с парковки ресторана "Мангал Хаус" и посигналил человеку, мешающему выехать. Этим человек является брат владельца ресторана Мушег Акопян. После недолгих выяснений отношений завязалась драка, в которую подключилось все семейство Акопянов. Сергея Егорова забили ногами до смерти. Зачинщика драки задержали, он сразу выразил желание уехать на СВО из которого вполне может дезертировать. Остальные участники убийства на свободе".
 
В Екатеринбурге "гражданин одной из бывших союзных республик" убил пожилого таксиста.
 
Посол Казахстана в РФ Даурен Абаев выразил озабоченность тем, что хотя бы начала обсуждаться тема о запрете мигрантам ввозить в РФ свои семьи.  

В городе Качканаре Свердловской области вручили сертификат на жильё семье таджикских мигрантов, стоявших в очереди на получение сертификата на 59-м месте. Таджики обошли семьи местных жителей, которые ждут улучшения жилищных условия с 2012 года. Когда они начали рассказывать в интернете, что думают по этому поводу, комментарии под публикацией мэра Ярославцева были закрыты.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Мигранты совершили убийства в Москве и Владивостоке
» В Ростовской области уволилось всё руководство Управления по вопросам миграции
» В Новой Москве мигранты устроили драку на топорах, в Амурской области планировали сбывать героин
» Таксисты-нелегалы из Средней Азии устроили драку и угрожали прохожим
» Начался суд над кавказцами по делу о событиях в Кондопоге
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Между Богом и Освенцимом

Между Богом и Освенцимом

Дональд Трамп и Третья мировая война

Дональд Трамп и Третья мировая война

Среди акул. Шанс для государства-корпорации

Среди акул. Шанс для государства-корпорации

Пушкин. Лютый трэш

Пушкин. Лютый трэш

«Семнадцать мгновений». Второй сезон

«Семнадцать мгновений». Второй сезон

Русская диета и её враги - II

Русская диета и её враги - II

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

За год уровень жульничества в вузах с применением ИИ вырос на 700%

  • 17:44
  • 39

Самозапрет на кредиты менее чем за три дня установили 1,7 млн россиян

  • 15:04
  • 176

ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в ДНР, ЛНР и Херсонской области

  • 14:40
  • 190
Между Богом и Освенцимом

Между Богом и Освенцимом

Специалисты показали, как электронные устройства следят за пользователями и усугубляют расстройства пищевого поведения

  • 12:05
  • 214

Состояние богатейших россиян выросло на $7,8 млрд с начала года

  • 11:43
  • 224
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru