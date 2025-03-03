Гражданин РФ из Средней Азии планировал теракты, в Ростовской области забили ногами волонтёра СВО

В городе Качканаре Свердловской области вручили сертификат на жильё семье таджикских мигрантов, стоявших в очереди на получение сертификата на 59-м месте. Таджики обошли семьи местных жителей, которые ждут улучшения жилищных условия с 2012 года. Когда они начали рассказывать в интернете, что думают по этому поводу, комментарии под публикацией мэра Ярославцева были закрыты.