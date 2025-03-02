Еврокомиссия будет разогревать ВПК и вооружать Украину, Британия передала Киеву $3 млрд от российских активов

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала создать условия для рывка в развитии европейского военно-промышленного комплекса с целью продолжения поставок оружия Киеву. По ее мнению, поставки оружия Киеву "ведут к долгосрочному миру".

"Путь к миру лежит через силу, тогда как слабость порождает лишь войну, - заявила глава Еврокомиссии. - Мы будем поддерживать Украину, осуществляя рывок в европейской обороне".



