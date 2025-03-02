 

Еврокомиссия будет разогревать ВПК и вооружать Украину, Британия передала Киеву $3 млрд от российских активов

Британия в первый раз направила Украине деньги, используя доходы от "замороженных" активов России: 2,26 млрд фунтов (около 3 млрд долларов или 252 миллиардов рублей). В Британии "заморожено" около £26 млрд активов ЦБ РФ и еще около £18 млрд активов частных лиц из санкционных списков. 

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала создать условия для рывка в развитии европейского военно-промышленного комплекса с целью продолжения поставок оружия Киеву. По ее мнению, поставки оружия Киеву "ведут к долгосрочному миру".

"Путь к миру лежит через силу, тогда как слабость порождает лишь войну, - заявила глава Еврокомиссии. - Мы будем поддерживать Украину, осуществляя рывок в европейской обороне".


Бывший посол Греции в Киеве Василиос Борновас рассказал, как ОБСЕ передавала украинцам данные о российских позициях в Донбассе, и позиции эти "почти сразу же подвергались обстрелу". Также он рассказал, что жившие на Украине русскоязычные греки были недовольны принудительной украинизацией - "обязательным обучением и использованием украинского языка, препятствованием обучению на русском в районах, которые были полностью русскоязычными". "Я не думаю, что Украина когда-либо была заинтересована в том, чтобы спокойно решить эту проблему", - сказал Борновас.
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