Британия в первый раз направила Украине деньги, используя доходы от "замороженных" активов России: 2,26 млрд фунтов (около 3 млрд долларов или 252 миллиардов рублей
). В Британии "заморожено" около £26 млрд активов ЦБ РФ и еще около £18 млрд активов частных лиц из санкционных списков.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала создать условия для рывка в развитии европейского военно-промышленного комплекса с целью продолжения поставок оружия Киеву. По ее мнению, поставки оружия Киеву "ведут к долгосрочному миру".
"Путь к миру лежит через силу, тогда как слабость порождает лишь войну, - заявила глава Еврокомиссии. - Мы будем поддерживать Украину, осуществляя рывок в европейской обороне".
Бывший посол Греции в Киеве Василиос Борновас рассказал
, как ОБСЕ передавала украинцам данные о российских позициях в Донбассе, и позиции эти "почти сразу же подвергались обстрелу". Также он рассказал, что жившие на Украине русскоязычные греки были недовольны принудительной украинизацией - "обязательным обучением и использованием украинского языка, препятствованием обучению на русском в районах, которые были полностью русскоязычными". "Я не думаю, что Украина когда-либо была заинтересована в том, чтобы спокойно решить эту проблему", - сказал Борновас.