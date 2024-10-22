Британия предоставит Украине военный кредит за счёт российских активов, G7 не планирует их "размораживать"

"Группа семи" (G7) не планирует размораживать российские активы сразу после завершения конфликта на Украине, так как считает, что Москва должна "возместить ущерб" Киеву. G7, как и планировалось, гарантирует Киеву кредит в размере $50 млрд.

Британия предоставит Украине военный кредит на 2,26 млрд фунтов стерлингов, "обеспеченный доходами от российских суверенных активов, находящихся под санкциями", для закупки необходимого военного оборудования. Объявлено, что эти деньги - вклад Великобритании в пятидесятимиллиардный кредит G7, и он "будет погашен за счет экстраординарной прибыли от обездвиженных российских суверенных активов".