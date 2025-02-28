 

Психолог рассказала, почему нужно отучать детей от смартфонов

 

Психолог Виктория Дмитриева рассказала, почему детей необходимо отучать от постоянного использования электронных устройств. Она подчеркнула, что детям необходимо уметь занять себя без смартфонов, поскольку это критически важно для дальнейшей жизни. Если человек не умеет выдерживать скуку и не умеет сам себя развлекать, в моменты учёбы или решения рутинных проблем он будет сдаваться, не достигнув результата; не умеющий бороться со скукой человек не сможет выстроить стабильную карьеру или длительные отношения из-за быстрого выгорания. Кроме того, у человека, не выдерживающего скуку без допинга, развиваются зависимости.

 

В Британии 80% родителей поддерживают запрет смартфонов в школах, поскольку считают, что их использование рассеивает внимание и ухудшает поведение.

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APN.ru