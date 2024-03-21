В Хабаровске и на Сахалине осудили 10 мигрантов за финансирование и оправдание терроризма

Суды в Хабаровске вынесли приговоры девятерым выходцам из стран Центральной Азии за содействие международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ). Подсудимые организовали устойчивый канал финансовой помощи на нужды участников террористов. Пятерым мигрантам назначено наказание в виде лишения свободы от 8 до 8 лет и 6 месяцев в исправительной колонии строго режима. Кроме того, суд привлёк к ответственности их соотечественников, которые знали о противоправной деятельности и умышленно не сообщили об этом. Им назначено наказание в виде штрафов в размере от 11 до 30 тысяч рублей.



