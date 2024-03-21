 

В Хабаровске и на Сахалине осудили 10 мигрантов за финансирование и оправдание терроризма

 

Суды в Хабаровске вынесли приговоры девятерым выходцам из стран Центральной Азии за содействие международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ). Подсудимые организовали устойчивый канал финансовой помощи на нужды участников террористов. Пятерым мигрантам назначено наказание в виде лишения свободы от 8 до 8 лет и 6 месяцев в исправительной колонии строго режима. Кроме того, суд привлёк к ответственности их соотечественников, которые знали о противоправной деятельности и умышленно не сообщили об этом. Им назначено наказание в виде штрафов в размере от 11 до 30 тысяч рублей.


Первый Восточный окружной военный суд признал двадцатипятилетнего гражданина одной из республик Центрально-Азиатского региона виновным по уголовному делу о публичном оправдании терроризма и приговорил его к 2,5 годам лишения свободы. Мигрант был сторонником запрещённой в Российской Федерации международной террористической организации. Проживая в Южно-Сахалинске, он разместил на своей странице в социальной сети фото- и видеоматериалы, восхваляющие деятельность боевиков и призывающие пользователей к участию в противоправных насильственных действиях.
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