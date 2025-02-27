Глобальный долг и госдолг достигли рекордных значений

Объём мирового долга, включая обязательства государств, домохозяйств, финансовых и нефинансовых компаний, в 2024 году увеличился на $7,2 трлн и достиг рекордных $318,4 трлн, по данным Института международных финансов.

Около 65% роста мирового долга в 2024 году пришлось на развивающиеся рынки, в первую очередь Китай, Индию, Саудовскую Аравию и Турцию. На зрелых рынках накопление задолженности в основном происходило в США, Великобритании, Канаде и Швеции.

Почти две трети прироста долга пришлось на государственный сектор. Объем мирового госдолга превысил $95,3 трлн по сравнению с $70 трлн в 2019 году.

Ожидается увеличение госдолга в мире в 2025 году более чем на $5 трлн, в основном из-за наращивания заимствований США, КНР, Индией, Францией и Бразилией.



