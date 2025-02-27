 

Глобальный долг и госдолг достигли рекордных значений

 

Объём мирового долга, включая обязательства государств, домохозяйств, финансовых и нефинансовых компаний, в 2024 году увеличился на $7,2 трлн и достиг рекордных $318,4 трлн, по данным Института международных финансов.

Около 65% роста мирового долга в 2024 году пришлось на развивающиеся рынки, в первую очередь Китай, Индию, Саудовскую Аравию и Турцию. На зрелых рынках накопление задолженности в основном происходило в США, Великобритании, Канаде и Швеции.

Почти две трети прироста долга пришлось на государственный сектор. Объем мирового госдолга превысил $95,3 трлн по сравнению с $70 трлн в 2019 году.

Ожидается увеличение госдолга в мире в 2025 году более чем на $5 трлн, в основном из-за наращивания заимствований США, КНР, Индией, Францией и Бразилией.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Госдолг США за год вырос на $4 трлн и превысил $34 трлн
» Долг беднейших стран мира достиг рекордных $860 млрд, госдолг США в 30 раз больше
» Пандемия привела к рекордному госдолгу, но на борьбу с "новыми штаммами" деньги найдутся
» Госдолг США впервые перешагнул отметку в $20 трлн
» Италия ставит новые рекорды по размеру государственного долга
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Среди акул. Шанс для государства-корпорации

Среди акул. Шанс для государства-корпорации

Пушкин. Лютый трэш

Пушкин. Лютый трэш

«Семнадцать мгновений». Второй сезон

«Семнадцать мгновений». Второй сезон

Русская диета и её враги - II

Русская диета и её враги - II

Русская диета и её враги

Русская диета и её враги

Новый Мюнхен и вызовы русского общества

Новый Мюнхен и вызовы русского общества

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Глобальный долг и госдолг достигли рекордных значений

  • 21:48
  • 200

"Москва лидирует в 30 рейтингах": победитель вне конкурса

В Москве и Красноярске прошли рейды, выявившие десятки новых россиян, не вставших на воинский учёт

  • 16:09
  • 268

ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Белгородской и Херсонской областях, ДНР

  • 15:37
  • 299

РФ не собирается регулировать ИИ. Министр энергетики США заявил о намерении победить в ИИ-гонке

  • 20:16
  • 341
Среди акул. Шанс для государства-корпорации

Среди акул. Шанс для государства-корпорации

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru