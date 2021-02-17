 

Пандемия привела к рекордному госдолгу, но на борьбу с "новыми штаммами" деньги найдутся

 
"Пандемия нового коронавируса" привела к росту общего суверенного государственного долга всех стран на $24 трлн за последний год, в результате чего он достиг рекордного за всё время $281 трлн, что составляет 355% мирового ВВП, говорится в распространенном в среду исследовании вашингтонского Института международных финансов.

На разработанные властями разных стран программы государственной поддержки их экономики пришлось около $12 трлн госдолга, на международные компании - $5,4 трлн, банки - $3,9 трлн и домохозяйства - $2,6 трлн.

Рост госдолга всех стран оказался на 35 п. п. выше по сравнению с 2019 годом. Это намного выше темпов роста госдолга во время мирового финансового кризиса 2008-2009 годов, когда максимальное значение этого показателя составило 15 п. п.

Тем не менее ожидается, что в этом году мировой госдолг продолжит свой рост и увеличится ещё на $10 трлн. 

В частности, Евросоюз готовится к борьбе с "новыми вариантами коронавируса", которые "быстро распространяются". На одни только "специализированные тесты" и систему обмена информацией предполагается потратить 75 млн евро. Кроме того, процедуры утверждения вакцин ускорятся, а мощности по их производству в ЕС будут расти.  





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