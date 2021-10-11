Долг беднейших стран мира достиг рекордных $860 млрд, госдолг США в 30 раз больше

Долговое бремя стран с низким уровнем дохода за время ковидопандемии в 2020 году увеличилось на 12% и достигло рекордных $860 млрд, говорится в докладе Всемирного банка (ВБ).

Внешний долг всех стран с низким и средним уровнем дохода вырос в прошлом году на 5,3% и составил $8,7 трлн.

Теперь, по мнению Всемирного банка, для бедных стран "нужен комплексный подход к проблеме долга, включающий сокращение задолженности, более быструю реструктуризацию и повышение прозрачности. <...> Приемлемый уровень долга жизненно важен для экономического восстановления и сокращения бедности".

В то же время сумма госдолга США перевалила за 28 триллионов долларов и продолжает расти, решением проблемы (конечно же, временным) станет увеличение лимита госдолга США.