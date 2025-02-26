Среди акул. Шанс для государства-корпорации

Архаика государственных институтов – это проблема не только России. Это общемировая проблема, и преуспеет тот, кто первым предложит эффективные решения. Тот и окажется лидером будущего.

Если русские видят себя как государство-корпорацию, то странно, что технологии корпоративного бизнеса не распространяются на госуправление. Получается, что среди других корпораций самой слабенькой корпорацией является само государство. Кадры туда поступают по остаточному принципу, если на госслужбе денег маловато. Либо по знакомствам, если иметь ввиду места, где зарплаты повыше. Работать много нет необходимости. Госструктуры – это поле возможностей для лентяев и лоботрясов. Делай, что делали до тебя. Учись докладывать. Веди себя тихо, чтоб не замечали.

Очевидно, что всё вроде не хуже, чем у других. Но и не сильно лучше. Как сделать ситуацию более динамичной? Достаточно обратить внимание на корпорации. Мир бизнеса постоянно трясёт – это его нормальное состояние. Успокоился – тебя уже съели другие. Нужны свежие решения.

В числе одной из ключевых возможных мер – ежегодная переаттестация госслужащих на всех уровнях, включающая в себя среди прочих тест на когнитивные способности. Принято так, что если человек попал на теплое местечко – можно расслабиться, самое главное событие в жизни уже случилось. Можно деградировать. Больше не учиться, ничем не интересоваться. Просто перекладывать бумаги.

Проблема в большем. В том, что сама архаичная структура государственной машины не адекватна вызовам.

Обратите внимание на новое агентство, ломающее структуру и все старые правила в государственной машине США. Это серьёзный задел на укрепление глобального лидерства. Даже если не иметь целей за ними угнаться, даже если уже решено, что это бесполезно – быть может, имеет смысл вырабатывать механизмы противостояния хотя бы угрозам меньшего порядка. Достаточно обратить внимание на соцсети. Кто и как промывает мозги населению, продвигая сектантские и прочие деструктивные установки. Любые формальные запреты не приносят результата. Нужен прямой диалог с людьми. Госструктуры могли бы озаботиться этой проблемой.

Нужна информационная гигиена в школах, университетах, на производстве.

Вспомните, что в СССР в каждой организации был "красный уголок” и партком, когда представитель обкома или горкома периодически проводил собрания. Сейчас это кажется чем-то странным, но это весьма эффективная технология своего времени. Лишь продолжение ещё более давнего прошлого, когда по всей Европе, да и вообще всему миру, люди ходили каждую неделю в свою Церковь, и священник рассказывал им не только о Боге, но и транслировал то, что необходимо для сбережения нации и сохранения психического здоровья. Давал четкие практические рекомендации. КПСС и комсомол с пионерией в "красных уголках” лишь отчасти изменили форму. Суть осталась той же. Сохранение прямого контакта с каждым членом общества. Со взаимным интересом государства и отдельного человека.

Люди, предоставленные сами себе, будут похищены профессионалами. Они являются едой. Если о них не позаботится государство, эти люди исчезнут, как исчезают последние 30 лет в силу демографии. Это их исчезновение – следствие подобных проблем и их усугубления в будущем. Задача для госструктур – не оставлять людей одних. Во всех срезах, будь то рабочие, служащие, домохозяйки, и так далее.





Проблема одиночества должна решаться для каждой группы, иначе эту проблему решат "другие”. Если не физически, то Онлайн-группами. Методы реализации могут быть какими угодно, согласно новым технологиям.

При "отсталом” в техническом отношении обществе всё ещё по старой традиции пушки и ружья что-либо значат. Но любые возможные военные достижения нивелируются провалами в других сферах. Архаичное государство обречено пропускать удары не там, где их ждёт. С одной стороны – под давлением внешних технологических вызовов. С другой – благодаря неэффективности госменеджмента. Всё до такой степени хорошо, что на должности уже даже не нужно придумывать себе занятие. Главное событие в жизни уже состоялось.

Абсолютное большинство российских депутатов и госчиновников никогда не пройдёт конкурс в западную компанию, да и в современную отечественную, на любую позицию, выше уборщицы. Хорошо, что есть работа у чьих-то девушек, или дедушек-бабушек, или кому-то нравится эта имиджевая фишка. Госдолжность. Корочка и обязанности, где попросят сидеть в президиумах и вручать почётные чайники, кубки и грамоты.

Но сколько уходит времени для выработки решений в законодательной сфере, касающейся безопасности граждан? Месяцы и годы. И эти решения зачастую попадают в молоко.

Закон "о психологах” рожали, наверное, несколько лет, и он никого в итоге не защитил. Эта тема - просто как пример неэффективности нынешнего механизма законотворчества.

Аналогично – по многим другим направлениям, где вызовы и угрозы никто не брался ни оценивать должным образом, ни обсуждать шаги по их нейтрализации. Почему не возникает должной и своевременной реакции? Потому что дополнительное внимание к подобной проблематике приведёт к публичной констатации бессилия государственных институтов.

В таких делах не смогут ни директор завода, ни писатель.

Аутичный математик или инженер принесут больше, чем леди с прекрасными оценками и связями в индустрии развлечений. Не говоря уже о старых кадрах, им пора уже не ездить на госслужбу, пусть сажают цветы. Когда старые инструменты не успевают за вызовами, следует думать о том, что совсем скоро подобных новых вызовов будут сотни и тысячи. Кто к ним готов, тот и получит преимущество.

А пока очевидно, бизнес забирает к себе молодых, лучших и эффективных, на госслужбу уходят середнячки либо по знакомству. В итоге, исполнительная власть работает с теми правилами, что есть. Законодатели не успевают. Принтер сломался и не работает. Пора искать новые решения. Их можно попытаться подсмотреть в современном бизнесе.

Можно создать структуру быстрого реагирования на вызовы во всех сферах. К примеру, "Департамент цифровой демократии”. Которому должны быть подотчетны все институты в области финансов, законодательства и телекоммуникаций.

Институту парламентаризма – тысячелетия. Но так ли этот институт хорош и эффективен сегодня сам по себе? Что актуально сегодня – шашечки или ехать?

Если людям нравится сама идея время от времени видеть парламент, можно оставить ему имиджевые, представительские функции и право представления законодательных поправок, наравне с другими структурами, обладающими правом законодательной инициативы на федеральном уровне. Список которых может быть и расширен. Функция последней инстанции в вопросах законотворчества может быть передана Правовой палате.

Правки и коррективы предлагаются к рассмотрению Правовой палате уполномоченными органами и рассматриваются в режиме 24/7 с исполнением в ограниченные сроки с максимум 24 часовым логом для исполнения и обратного ответа.

Электронная палата осуществляет в непрерывном режиме мониторинг информационной безопасности.

Формирование структуры можно доверить Совету представителей наиболее эффективных коммерческих структур, инженерам, математикам, экономистам и юристам ведущих банков, промышленных компаний, нефтегазового сектора. Через систему кадрового отбора в госструктуры следует привлекать лучших.

Нынешний состав Госдумы годится чтобы сидеть в регионах, обрабатывать жалобы, изучать настроения людей, идентифицировать угрозы. Можно включить их в Общественные Советы региональных управлений МВД и ФСБ.

Всё начинается со средней школы. Здесь начинается сегрегация. Это также проблема не только постсоветского пространства, но в СССР она очевидно не носила столь тотальный характер. В моём детстве двоечников пугали перспективой стать слесарем-сантехником. Сейчас школьники и модные родители, судя по всему, троллят перспективой оказаться учителем. Непрестижная профессия. Хуже сантехника.

Уровень образования снижается. В "модных” школах родители детей, как правило, – "уважаемые люди”, которым все стремятся угодить. В обычных школах проблема отсутствия уважения к учителю – это центральная проблема.





Родители, наслушавшись разных гуру, претендуют на истину в последней инстанции. У людей, которые зомбируются сектами, уже родились дети и пошли в школы. Из дома вся эта информационная каша приносится туда. Анорексия, суициды, прочие дикие вещи как результат.

Нужно прекратить натягивать оценки, поднимать их под давлением родителей. Это практика и обычных, и частных школ. Если мамочка, безработная жена состоятельного господина, сидящая дома, насмотревшись вебинаров гуру, начинает давить на учителей и школьную администрацию, - как эту проблему разрешить?

И так ли уж много приобретает страна, где средства уходят владельцам частных школ, если и там, и в обычных школах - похожие проблемы?

Институционализация рабства и унижения начинается со школьной скамьи. Учителя с зарплатой от 13 до 40 тысяч рублей в зависимости от региона не вызывают никакого уважения среди детей. Дети их постоянно унижают, как и родители учеников. Может ли быть здоровым подобное общество?

Частное образование, в итоге, как среднее так и высшее, - это ещё то "приобретение” новой России. Если ты тупой от природы – то ты не должен иметь возможность поступления в университет. Ты не можешь поступить даже на платное – так складывается репутация образовательных институтов государства. На "психологов” и "менеджеров” родители отправляют учиться тупых, потом они понятным образом попадают на госслужбу. Что говорить, я на своем веку даже губернаторов таких повидал, на двух сроках, с очевидными признаками дебильности.

Законодательно следует запретить любые частные курсы всевозможных "нутрициологов”, "диетологов” и так далее. Когда придумываются новые названия профессиям, дублирующим профессиональных врачей. Пирамида вранья и сведения с ума населения.

Сразу встанет вопрос, где возможно взять средства на реализацию подобного рода реформ и любых других. Согласно практики успешных и эффективных регионов мира, стоило бы создать сеть госмонополий, с целью перенаправить доход слабо регулируемых, но весьма прибыльных сегментов, в госбюджет.

По примеру Швеции, выстроить государственную алкогольную торговую сеть. Назвать её, по заветам Венечки Ерофеева.

"Слеза Комсомолки”.

В Швеции обычным супермаркетам разрешено продавать лишь алкоголь до 2 градусов. Если в глубокой провинции нет государственного магазина - крепкий алкоголь можно заказать в супермаркете на кассе, по каталогу. Через пару дней привезут.

Самые "вкусные” направления в некогда ключевых сегментах советской экономики были отданы частникам. Государству остались только убыточные темы. Потом возникают вопросы - где взять 25 тысяч врачей? Они все ушли в частный сектор. Зарабатывают акционерам частных клиник на очередную виллу в Дубаи. 95% прибыли частных клиник просто уходит за рубеж на счета владельцев.

Можно было бы монополизировать все медицинские услуги. Госмонополия на медуслуги не означает сделать их бесплатными. Опять же. Разные виды медуслуг, к примеру косметология, с различной актуальностью могут иметь разный ценник, разное покрытие. Всё, что связано с жизненной необходимостью – бесплатно. К примеру, в Бельгии удаление вросших зубов мудрости полностью бесплатно. Где-нибудь в Испании один зуб обойдётся в 1000 евро частнику. Сверхдоходы в медицинской сфере будут полностью в ведении государства. Можно будет значительно увеличить зарплаты врачам и медсёстрам. Можно будет финансировать медицинскую науку, производство собственного оборудования для медучреждений. То, чего не было последние 30 лет.

Госмонополия медицины позволит не допустить деятельность мошеннических и сектантских структур в сферах диетологии, психологии и ряде других. В свою очередь, госмонополия в продаже лекарств позволит не только привлекать дополнительные средства в бюджет, но защищать рынок от суррогата. Достаточно вспомнить скандалы о легальной продаже наркотиков, когда в российских городах было чуть ли не по две аптеки в каждом жилом доме. Потому что было крайне выгодна реализация сырья для производства наркотических средств. И это сырьё не попадало под запрет. Законодатели спали лет двадцать.

Ни одного частного медицинского центра. Ни одной частной аптеки. Это деньги, которыми государство щедро финансирует чёрную дыру, вместо того чтобы инвестировать в будущее. Это продолжение колониализма.

Страховые компании –это бездонный пожиратель денег.

Медицина обойдётся безо всяких страховых компаний. Это лишний паразит на теле здравоохранения. Медицина способна заработать на предоставлении коммерческих услуг иностранцам, это вообще могло бы стать одной из ключевых тем по привлечению иностранных потребителей. Мало что Россия может продавать на внешнем рынке кроме ресурсов, но медуслуги иностранцам на качественном уровне оказывать в России могут.

При построении системы госмонополий государство и системные отрасли извлекут большую выгоду, даже если при этом предстоит выплачивать потерявшими работу длительное пособие и инвестировать в их переобучение.

Госмонополия служб охраны, вневедомственная охрана, – доходы государства в этой сфере позволят поддержать финансирование правоохранительных органов, повысить зарплаты в системе МВД. Там сегодня, насколько мне известно, хронический дефицит кадров и тотальные проблемы.

Реализация данных реформ позволит государству выйти на следующий уровень, обеспечить повышение размера минимальной зарплаты до рублевого эквивалента в 1000 долларов США, а минимальной пенсии – в 600 долларов США. С дальнейшей индексацией согласно инфляции. Соединение лучших практик регулирования сфер деятельности стран Скандинавии, Канады и США, могут обеспечить России должный уровень поддержания конкурентноспособного статуса и обеспечить привлекательность страны как места для иммиграции профессионалов из других стран.

Следование принципам стабильности и эффективности по данным направлениям поможет укрепить психологический климат в стране. Также позволит придать гражданам уверенности в себе, гарантирует каждому гражданину полную защиту государства в таких вопросах как собственность, здоровье, психологическая помощь и поддержка, вопросы безопасности.