В Новосибирске разработан пестицид, безопасный для пчёл

Резидент Сибирского биологического научно-образовательного центра, компания "Микопро", создала новый биологический инсектицид для защиты посевов рапса и масличных культур от насекомых-вредителей, который работает на жесткокрылых и чешуекрылых насекомых, и при этом безвреден для пчел.

Рапс - одна из ключевых экспортных культур в мире. В 2025-2026 годах его мировая посевная площадь прогнозируется на уровне 44 млн га. При этом рапс может быть беззащитен перед вредителями, поскольку молодые всходы этой культуры уязвимы перед появляющимися после зимовки насекомыми. У рапа очень мало растительной ткани, и вредитель может съесть растение всего за полдня. Ежегодные потери урожая и затраты на борьбу с капустной молью в мировом масштабе оцениваются в $4-5 млрд.

Во время цветения рапса активно работают пчелы, которые восприимчивы к действию многих инсектицидов и ядохимикатов. От 20% до 40% пчёл на российских пасеках гибнут из-за использования пестицидов каждый год, и это мировая проблема. "Даже в Европе каждую зиму пчелиные колонии уменьшаются в среднем на 20, а в США - на 30-35 процентов. А в некоторых районах Китая пчел вообще не осталось. В результате урожайность в этих провинциях упала катастрофически, а местные садоводы вынуждены опылять деревья с кисточками в руках, - говорит глава Ассоциации "Союз пчеловодов Дона" Александр Железняков.

Поэтому чрезвычайно важно, что новый препарат способен бороться с вредителями рапса и масличных культур, но безопасен для пчёл.