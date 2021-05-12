 

8 миллионов пчёл погибли при пересылке "Укрпочтой"

 

"Укрпочта" с 2022 года перестанет оказывать услуги по перевозке насекомых, соответствующее решение принято после гибели 8 млн пчёл, которых пересылали из Закарпатья.

"Учитывая ранее заявленные планы, текущий случай и то, что обработка таких грузов (насекомых) автоматическими сортировочными линиями невозможна, в следующем году компания прекратит предоставление этой услуги", - говорится в сообщении "Укрпочты".

Пчеловоды из Иршавы и Виноградаря Закарпатской области отправили 8 млн насекомых заказчикам в спецпакетах. Общая стоимость пчёл на рынке составляет примерно 500 тыс. гривен. Но все пчёлы погибли уже через несколько часов после отправки из-за отсутствия кислорода и отсеков для проветривания, их гибель обнаружили в Ужгороде.


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APN.ru