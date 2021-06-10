Оренбуржец отсудил у Минприроды 1,6 млн рублей

Ленинский районный суд Оренбурга удовлетворил иск местного жителя, владельца пасеки, о возмещении ущерба из-за гибели пчел к региональному министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений.

В конце мая прошлого года у этого гражданина погибло большинство пчел.

Он выяснил, что, по решению Минприроды, леса Сакмарского района, где располагалась его пасека, обрабатывали от непарного шелкопряда химическими препаратами, и лабораторные исследования насекомых также выявили наличие химвеществ. Оренбуржец предоставил доказательства, что население не уведомили надлежащим образом о предстоящих работах, которые исключают вылет пчёл.

Суд пришёл к выводу, что действия ответчика (Минприроды региона) привели к гибели пчёл, и взыскал в пользу истца более 1,6 млн рублей убытков и расходов.

В этом году в сходных обстоятельствах массово погибли пчёлы в двух районах Башкирии.