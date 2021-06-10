 

Оренбуржец отсудил у Минприроды 1,6 млн рублей

 

Ленинский районный суд Оренбурга удовлетворил иск местного жителя, владельца пасеки, о возмещении ущерба из-за гибели пчел к региональному министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений.

В конце мая прошлого года у этого гражданина погибло большинство пчел.

Он выяснил, что, по решению Минприроды, леса Сакмарского района, где располагалась его пасека, обрабатывали от непарного шелкопряда химическими препаратами, и лабораторные исследования насекомых также выявили наличие химвеществ. Оренбуржец предоставил доказательства, что население не уведомили надлежащим образом о предстоящих работах, которые исключают вылет пчёл.

Суд пришёл к выводу, что действия ответчика (Минприроды региона) привели к гибели пчёл, и взыскал в пользу истца более 1,6 млн рублей убытков и расходов.

 

В этом году в сходных обстоятельствах массово погибли пчёлы в двух районах Башкирии.

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Раис Сулейманов: «Проблема ваххабизма в Татарстане никуда не делась»
» Русский менталитет как он есть
» Книга "В трясине псевдорыночных реформ. Хроники развала экономики России и возможности выхода из кризиса".
» Геоэкономические итоги "газовой войны". Стратегия для России: региональная держава или сырьевая колония?
» Обналичивание власти: финальная стратегия российского правящего слоя
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Свобода правильного слова

Свобода правильного слова

Новые достижения украинской безнаказанности

Новые достижения украинской безнаказанности

Заявление Общества русской культуры Республики Татарстан

Заявление Общества русской культуры Республики Татарстан

Руссо туристо, облико политико

Руссо туристо, облико политико

Президент Минниханов не уважает митрополита Кирилла?

Президент Минниханов не уважает митрополита Кирилла?

Пермский край: территория упадка или роста?

Пермский край: территория упадка или роста?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Рейдеры нацелились на «Щелково Агрохим»

Свобода правильного слова

Свобода правильного слова

Бензин подорожал на 11 копеек за неделю

  • 21:22
  • 194

В США 59% онлайн-рекрутирования жертв сексуального трафика происходят на Фейсбуке

  • 18:59
  • 229

Ужесточена выдача разрешений на оружие

  • 18:10
  • 242

В США мошенники похитили пособия по безработице на 400 млрд долларов

  • 17:53
  • 287
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru