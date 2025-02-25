 

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Херсонской области и ДНР

В Белгородской области украинцы атаковали Тишанку, Борисовку, хутор Давыдкин, Малиново. В Тишанке и Борисовке частично отсутствует электроснабжение.
В Горловке, ДНР, ранена мирная жительница, повреждено образовательное учреждение.
Ранен мирный житель 1958 г.р. в Алёшках, Херсонская область.
Участились атаки беспилотников ВСУ по Кременной, ЛНР.
Массированный артобстрел Каменки-Днепровской в Запорожской области.
В Курской области сообщается о возврате российского контроля над населёнными пунктами Погребки и Орловка; в то же время 24 февраля в Курскую область, по словам военкора Подоляки, "зашёл почти целый батальон украинских подкреплений".
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APN.ru