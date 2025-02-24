В Екатеринбурге порешала азербайджанская диаспора?

Кировский районный суд Екатеринбурга обязал русского екатеринбуржца Константина Чернышова (работает электромонтажником на производстве лифтов) выплатить азербайджанской диаспоре более 7 миллионов рублей; кроме того, суд обязал Российский союз автостраховщиков выплатить азербайджанской диаспоре более 1 миллиона рублей.



В чём тут дело?



В сентябре 2023 года екатеринбуржец Константин Чернышов ехал вместе со своей женой на мотоцикле со скоростью 55 километров в час возле аэропорта Кольцово. Внезапно перед ним оказался азербайджанец (имеющий гражданство Киргизии) Жамолиддин Рустамжанов, внезапно решивший перебежать дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП азербайджанец погиб, а русская семья оказалась в больнице: Константин Чернышов получил ссадины и ушибы, а его жена получила сложный перелом руки (уже прошло 1,5 года, а рука - до сих пор по-хорошему не срослась, врачи говорят, что титан, вставленный в кость руки, пока убирать - рано).



В качестве свидетелей происшествия выступила группа азербайджанцев, часть из них не говорит по-русски, поэтому в суде присутствовал переводчик с азербайджанского (подавляющая часть этих свидетелей оказалась нелегальными мигрантами). Все они характеризуют погибшего азербайджанца как "примерного семьянина", который совсем не хотел кончать жизнь самоубийством. В деле есть запись видеорегистратора движущегося по встречной полосе автомобиля, на котором запечатлён момент ДТП. Как показали исследования, байкер был абсолютно трезв, ехал с разрешенной скоростью, ПДД не нарушал, на реакцию на выбежавшего на проезжую часть пешехода у водителя было только 0,5 секунды, он физически не мог затормозить или изменить траекторию движения, поэтому уголовное дело на него не было возбуждено.



Но иск против Константина Чернышова подала жена азербайджанца - азербайджанка и гражданка Киргизии Куххарова (работала посудомойкой). Она потребовала от байкера Чернышова покрыть расходы на погребение мужа и обеспечивать четырёх дочерей мужа вплоть до их совершеннолетия. На днях Кировский суд удовлетворил иск Куххаровой, обязав Чернышова выплатить дочерям погибшего более 7 миллионов рублей, кроме того, Российский союз автостраховщиков должен выплатить этой азербайджанской семье более 1 миллиона рублей.



Констатин Чернышов - молодой электромонтажник, на нём висит ипотека (он должен выплачивать за свою квартиру ещё 22 года), у него - жена и несовершеннолетний ребёнок. Потянуть дополнительно 7 миллионов рублей он не способен.



В деле - полно странностей. Например, с самого начала дела адвокат запрашивал МВД РФ правовые основы нахождения в РФ Рустамжанова, Куххаровой и их детей. МВД РФ постоянно сообщало, что на момент ДТП все члены этой семьи находились на территории РФ незаконно, у них на сентябрь 2023 года была просрочена регистрация, причём Рустамжонов был до этого зарегистрирован по одному адресу, а Куххарова с дочерьми - по другому (как оказалось, это были "резиновые квартиры", в которых эти люди реально не проживали, где они реально проживали - неизвестно). И только в день вынесения приговора (!) адвокат Куххаровой предоставил суду новую справку от МВД РФ, где говорилось, что Рустамжонов на момент ДТП находился в РФ легально.



Второй момент. Куххарова в Екатеринбурге работала посудомойкой. Как посудомойка могла, находясь за пределами РФ, правильно написать самостоятельно судебный иск и привлечь в качестве свидетелей множество соплеменников, которые не побоялись в суде признаться, что находятся на территории РФ нелегально? Никто Куххарову в суде не видел, по данным МВД РФ Куххарова покинула территорию РФ ещё до ДТП. Как Куххарова, находясь за пределами РФ, нанимала адвоката в Екатеринбурге и подавала иск в Кировский районный суд - неизвестно...





Третье. Дочери Куххаровой и Рустамжонова не учились в учебных заведениях РФ, они учились дистанционно в школе Киргизии. Но перед вынесением приговора старшая дочь внезапно захотела поступить в колледж Екатеринбурга; она не смогла поступить туда, поскольку провалила экзамены.



Четвёртое. Почему-то текст мотивировочной части решения Кировского районного суда Екатеринбурга через час после оглашения приговора оказался вывешен в социальных сетях Свердловского областного суда, куда адвокат Чернышова готовит апелляцию... То есть возможен сговор Областного суда и судьи Кировского районного суда, вынесшего приговор Чернышову.



Всё это может свидетельствовать о том, что за приговором стоит влиятельная азербайджанская диаспора, с помощью которой Куххарова подала иск, получила от диаспоры адвоката, выиграла суд, и теперь львиная доля от более чем 8 миллионов рублей, которую суд стряс с Чернышова и Российского союза автостраховщиков - пойдёт в "общак" азербайджанской диаспоры, Куххаровой и её дочерям достанутся крохи.



О силе азербайджанской диаспоры в РФ знают все.



Несколько примеров для сравнения.

Лет 10 назад мой коллега по работе ехал на своём автомобиле в Екатеринбурге, не нарушая ДТП. Вдруг не дорогу в неположенном месте выбежал пьяный екатеринбуржец. Произошло ДТП, выбежавший пешеход получил перелом ноги. Полиция признала моего коллегу невиновным, но суд обязал его выплатить пострадавшему 12 тысяч рублей...

Лет 5 назад несовершеннолетняя дочь моего друга в Екатеринбурге выбежала из подъезда своего дома и попала под колёса автомобиля, ехавшего задним ходом по придомовой территории, в результате - сложный перелом ноги и перелом рёбер, сейчас у девочки одна нога короче другой... МДВ признало водителя невиновным, семья друга поставлена на учёт как неблагополучная, не обеспечившая правильное воспитание детей. Друг попытался подать иск к водителю в суд, но суд проиграл. После чего другой адвокат предложил другу обратиться в страховую компанию, выдавшему полис ОСАГО водителю, наехавшему на его дочь. Друг подал туда заявление, и получил от страховой компании компенсацию около 80 тысяч рублей.



В январе прошлого года один дагестанец избил русскую жительницу Североуральска, тогда ещё депутат Госдумы Хинштейн и глава Следственного комитета Бастрыкин взяли дело под контроль. МВД выступило на стороне дагестанца, предоставив "свидетеля" (брат и жена брата "свидетеля" служат в МВД), который, якобы, случайно наблюдал конфликт и не видел, чтобы дагестанец бил женщину. В итоге суд признал дагестанца невиновным. Я говорил со своей хорошей знакомой, доктором юридических наук и профессором нескольких московских ВУЗов (раньше она имела адвокатскую практику, у неё были адвокатские конторы в Москве, Екатеринбурге и Кургане), научным руководителем её кандидатской диссертации был Сергей Сергеевич Алексеев, "отец" Конституции РФ. Она сказала, что уважающий себя российский адвокат никогда не будет защищать потерпевшего от кавказцев, так как вероятнее всего он этот процесс проиграет, а если выиграет - кавказская диаспора отыграется на родственниках адвоката (очень велика вероятность, что кто-то из близких родственников адвоката будет искалечен)...

