В Екатеринбурге мотоциклист сбил нарушившего ПДД нелегального мигранта, теперь его могут заставить содержать многочисленную семью погибшего

Как сообщает телеграм-канал "Многонационал", в Екатеринбурге жена нелегального мигранта требует через суд от местного мотоциклиста содержать её семью.

Байкер Константин Чернышов стал участником смертельной аварии, которую спровоцировал мигрант из Киргизии, перебегавший дорогу в неположенном месте. В этом ДТП пострадали Константин и его жена, а нелегальный мигрант из Киргизии расстался с жизнью.

Жена погибшего киргиза Мавлюдахон Каххарова, расценила смерть своего мужа как невероятную удачу и при поддержке ОПГ-диаспоры, предъявила Константину судебный иск на огромную сумму. Мигрантка потребовала компенсировать ей и четырем ее дочерям (2007, 2012, 2016 и 2019 годов рождения) моральный вред — по 500 тысяч рублей на каждую. Еще Мавлюдахон заявила, что ее семья потеряла кормильца, а значит, Чернышов обязан выплачивать ее детям ежемесячно по 13 тысяч рублей до их совершеннолетия. А в случае, если они будут учиться где-либо на очной форме, — до 23 лет. Не забыла она включить в иск и затраты на погребение Мавлюдхона, которые составили 43 тысячи рублей.

Адвокаты диаспоры ссылаются на статью 1100 Гражданского кодекса РФ: «Компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда в случаях, если вред причинен жизни и здоровью гражданина источником повышенной опасности (мотоциклом)».

Адвокат семьи Чернышовых обращает внимание на то, что Жамолиддин Рустамжанов и его супруга Мавлюдахон нарушали миграционное законодательство и вообще не должны были находиться в России. У них была оформлена фиктивная прописка в разных городах — в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Срок пребывания Жамолиддина в России истёк ещё в марте 2023 года.



