 

В Екатеринбурге мотоциклист сбил нарушившего ПДД нелегального мигранта, теперь его могут заставить содержать многочисленную семью погибшего

Как сообщает телеграм-канал "Многонационал", в Екатеринбурге жена нелегального мигранта требует через суд от местного мотоциклиста содержать её семью. 
Байкер Константин Чернышов стал участником смертельной аварии, которую спровоцировал мигрант из Киргизии, перебегавший дорогу в неположенном месте. В этом ДТП пострадали Константин и его жена, а нелегальный мигрант из Киргизии расстался с жизнью. 
Жена погибшего киргиза Мавлюдахон Каххарова, расценила смерть своего мужа как невероятную удачу и при поддержке ОПГ-диаспоры, предъявила Константину судебный иск на огромную сумму. Мигрантка потребовала компенсировать ей и четырем ее дочерям (2007, 2012, 2016 и 2019 годов рождения) моральный вред — по 500 тысяч рублей на каждую. Еще Мавлюдахон заявила, что ее семья потеряла кормильца, а значит, Чернышов обязан выплачивать ее детям ежемесячно по 13 тысяч рублей до их совершеннолетия. А в случае, если они будут учиться где-либо на очной форме, — до 23 лет. Не забыла она включить в иск и затраты на погребение Мавлюдхона, которые составили 43 тысячи рублей. 
Адвокаты диаспоры ссылаются на статью 1100 Гражданского кодекса РФ: «Компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда в случаях, если вред причинен жизни и здоровью гражданина источником повышенной опасности (мотоциклом)».
Адвокат семьи Чернышовых обращает внимание на то, что Жамолиддин Рустамжанов и его супруга Мавлюдахон нарушали миграционное законодательство и вообще не должны были находиться в России. У них была оформлена фиктивная прописка в разных городах — в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Срок пребывания Жамолиддина в России истёк ещё в марте 2023 года.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Екатеринбурге нелегальный мигрант изнасиловал школьницу; РФ продолжит увеличивать квоты в вузах для иностранцев
» В Калининграде владелец завода завозит индусов и платит им больше, чем местным
» Имам казанской мечети рассказал, как правильно бить жену
» Жёны гендиректора "Ростеха" и брянского губернатора зарабатывают гораздо больше мужей
» Из России депортировано 60 тысяч нелегалов
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Молдавские гроздья гнева

Молдавские гроздья гнева

Ломка мира начнётся после инаугурации

Ломка мира начнётся после инаугурации

Приднестровье. Кто виноват и что будет?

Приднестровье. Кто виноват и что будет?

«Почему» и «зачем» в тумане войны

«Почему» и «зачем» в тумане войны

Маскировки и манипуляции Трампа под мнимые трансформации США: гегемон не будет изменять своей сущности.

Маскировки и манипуляции Трампа под мнимые трансформации США: гегемон не будет изменять своей сущности.

Приднестровье. Маленькая Россия и отражение

Приднестровье. Маленькая Россия и отражение

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Екатеринбурге мотоциклист сбил нарушившего ПДД нелегального мигранта, теперь его могут заставить содержать многочисленную семью погибшего

  • 12:34
  • 194

Чёрное население США быстрее всего увеличилось в "белых" штатах

  • 11:21
  • 178

Газа в Приднестровье осталось "на пару дней"

  • 10:45
  • 202

Депутат Буцкая считает, что СМИ не должны писать о цыганских детских свадьбах

  • 10:26
  • 440

ВСУ выпустили по России 121 БПЛА, пожар в Рязани, завод микроэлектроники в Брянске приостановил работу

  • 09:48
  • 259

Ультиматум Бусти: разблокируйте нас или заблокируем вас

  • 00:07
  • 276
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru