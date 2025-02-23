ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Горловке

Два мирных жителя ранены
в Горловке в результате украинского артиллерийского обстрела. Затем стало известно о троих раненых
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В Белгородской области атакованы шесть сёл: Новая Таволжанка, Малиновка, Берёзовка, Коновалово, Тишанка, Мощёное; повреждены
жилые дома и автомобили. Жители Берёзовки и Рождественки остались без света
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В Новой Каховке Херсонской области ВСУ обстреляли
Парк Славы и Музей истории города.
Президент Украины Зеленский рассчитывает
обменять часть Курской области, занятую украинцами, "на другие территории".