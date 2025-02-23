 

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Горловке

Два мирных жителя ранены в Горловке в результате украинского артиллерийского обстрела. Затем стало известно о троих раненых.
В Белгородской области атакованы шесть сёл: Новая Таволжанка, Малиновка, Берёзовка, Коновалово, Тишанка, Мощёное; повреждены жилые дома и автомобили. Жители Берёзовки и Рождественки остались без света.
В Новой Каховке Херсонской области ВСУ обстреляли Парк Славы и Музей истории города.
 
Президент Украины Зеленский рассчитывает обменять часть Курской области, занятую украинцами, "на другие территории".
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