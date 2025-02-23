 

Евросоюз в лице его центральных руководящих органов должен быть закрыт

Практика существования организации под названием "Европейский Союз" показала, что, несмотря на благие намерения организаторов, центральные управляющие органы ЕС осуществили совершенно неконтролируемое перерождение в преступную организацию. Их каждодневные политические заявления и практические действия образуют последовательную систему, направленную на нанесение экономического и иного ущерба России и иным сопредельным странам, втянутым в орбиту влияния этого образования. Эти люди неоднократно развязывали региональные войны - как в самой Европей, так и в Африке и Азии.
 
Начав как интеграционная экономическая организация, ЕС шаг за шагом преобразовался в организованную преступную группировку, напоминающую банду рэкетиров-уголовников.
 
 
На текущий момент вопрос должен стоять уже не об Украине, а том, что на территории цивилизованной Европы не должно существовать преступно-бюрократических структур такого сорта в принципе.
 
Евросоюз в лице его центральных руководящих органов должен быть закрыт, а территория - разделена на отдельные самоуправляемые зоны, которым должно быть запрещено образовывать постоянно действующие органы совместного самоуправления более высокого уровня, чем администрации национальных государств.
 
Единственная альтернатива этому мирному плану - принудительный переезд органов управления ЕС в Россию, причём на таких условиях, чтобы экономической и законодательно-нормативной интеграции РФ и ЕС не происходило, но российские суды осуществляли верховную юрисдикцию над европейской системой права. Дело это затратное и хлопотное, не факт, что будет реализовано. Но если и будет - то исключительно за счёт самих европейцев, которые будут должны России эту операцию оплачивать.
 
Для того, чтобы ограничить агрессивное поведение европейских государств, им, в частности, должно быть запрещено содержать вооружённые силы, оснащённые тяжёлой техникой. А все имеющаяся в наличии техника и оборудование должны быть переданы в распоряжение ВС РФ, которые, конечно же на возмездной основе, должны взять на себя ответственность за безопасность европейских соседей.
 
Одним из принципиальных требований к европейскому урегулированию должен, также, стать принцип закрытой границы России.
Въезд из Европы в РФ - только на основании визы.
 
Уверены, что изложенные выше принципы мирного урегулирования российско-европейского конфликта окажутся полезными в относительно близкой исторической перспективе.
 
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