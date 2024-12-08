 

Условия мира с НАТО и ЕС

Раз уж на повестку дня стремительно выходит тема предстоящей войны с НАТО и ЕС, редакция АПН, первой в России, потрудилась сформулировать политические требования к этим сомнительным объединениям, рассчитанные на полную и безоговорочную победу России.
 
Никто в России этого не сделал, а мы сделали и, теперь, намерены сыграть на все деньги.
Итак, чего же должна добиваться Россия, после того, как Запад будет повержен окончательно и бесповоротно.
 
1) Безусловного выхода из состава НАТО стран, не являющихся членами ЕС. Всё равно эти нахлебники не проявляют ни малейшего желания соблюдать финансовые интересы США, вот пусть и варятся дальше в собственном соку.

2) Полной ликвидации вооружённых сил стран - членов ЕС. Их безопасность, в дальнейшем, должна будет обеспечиваться ВС РФ на платной основе (на уровне 2.5% от официального бюджета, которые ЦБ РФ сможет изымать с их бюджетных счетов в ЕЦБ принудительно). Граждане стран - членов ЕС должны иметь право проходить службу в составе ВС РФ. Но никаких национальных подразделений быть не должно - служат на общих основаниях.
 
3) Сам Евросоюз должен быть объявлен преступной организацией и продолжение его работы обуславливается переездом всех его руководящих органов на территорию Московской области в город Красногорск на условиях аренды без предоставления экстерриториальности. Такой переезд не должен подразумевать какое-то вхождение РФ под юрисдикцию ЕС, равно и наоборот. Однако все судебные органы ЕС, а также ЕСПЧ должны быть переведены под юрисдикцию Красногорского городского суда как суда более высокой инстанции.
 
Выполнение этих простых и разумных требований обеспечит дальнейшие мир и процветание на всём европейском континенте.
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