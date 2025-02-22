«Семнадцать мгновений». Второй сезон

«Мы расскажем вам о некоторых событиях последней военной весны. Последней весны войны. Через три месяца фашизм будет разгромлен* (*спойлер: не будет). А сейчас, ожесточённые бои идут на Одере, под Будапештом, в Померании...»

(из старого умного фильма)

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Сразу уточним термины и приоритеты. Фашизм, безусловно, был разгромлен в сорок пятом, но не уничтожен, ни в коей степени. Искоренить можно оспу или проказу, и то, временно, весьма относительно, на отдельно взятых территориях. Фашизм искоренить нельзя, поскольку по сути своей он является неотъемлемым свойством природы человеческой, как, например, раковые клетки, пущенные на самотёк и снабжаемые необходимым пропитанием.

Сегодня уже мало кто станет требовать доказательств безбедного существования и усиленного процветания фашизма, учитывая несметное количество конкретных и наглядных примеров. Сегодня даже не оспаривается его уникальная способность оборотня в умелых руках подчёркнуто «антифашистской» пропаганды: «Батька наш -*Бандера, кто не с ним – фашист».

У фашизма достаточно цветистых возможностей, по все стороны нарытых древними землекопами морей. В современной Европе, например, фашизм усиленно приписывают тем, кто желает сохранить свои культурные традиции и противится насильственному замещению населения нескончаемой массой нелегальных мигрантов, в чьи намерения вовсе не входит эти традиции уважать. И ещё много-много интересных вариантов применения этого термина, способного натянуть глобус на любую сову, в целях воинствующей идеологии.

Именно поэтому сегодня опять «идут ожесточённые бои», и снова на Одере, под Будапештом, в Померании. А ещё и в Приднестровье, в Закарпатье, в Припарижье и Закавказье. А также, в Чехии, Словакии, Словении, да и по всему периметру Евросоюза и когда-то успешно разгромленной всё тем же фашизмом Югославии.

Но не будем отвлекаться и вернёмся к баранам Припарижья.

Неожиданные события последних недель этой военной весны (*спойлер: увы, не последней), вызвали такой шок и трепет у европейского населения, которому, в течение долгих и сумбурных лет, усиленно пытались заменить цивилизацию, историю, факты, смыслы и понятия, - что выступление американского вице-президента Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции разверзло настоящие бездны когнитивных диссонансов. Даже у профессиональных политиков, журналистов и других матёрых факто-заменителей и фейко-метателей.

Весь вопрос теперь в том, последует ли за Мюнхенской конференцией новая Ялтинская, где в течение восьми дней Россия и Америка снова поделят Европу, без её, Европы реального участия. На уже прошедшей встрече двух главных антагонистов планеты, Европе не досталось даже откидного места в последнем ряду. Что конечно же неудивительно, но печально.

Ещё печальнее то, что Европа обиделась, заартачилась и с азартом бросилась трясти холёными кулачками на слабых руках. И обнаружила, что никакого «единства» не существует. А вместо этого, как и было предсказано в притче о Вавилонской башне, все её строители моментально заговорили на разных языках и теперь желают заняться чисткой исключительно собственных сараев.

Со срочно созванной неутомимым президентом Макроном конференции в Елисейском дворце, 17 февраля, все её участники расходились точно с тем же выражением лица, какое так удалось актёру Визбору в сценах совещания в бункере. Присутствовали: Германия (Шольц), Великобритания (Стармер), Италия (Мелони), Польша (Тyск), Испания (Санчеc), а ещё Нидерланды и Дания (представителей которых без Википедии плохо узнают даже профессиональные журналисты.)

Ожидаемым результатом стали поспешные поправки к предыдущим заявлениям г-на Макрона, à la гадание на ромашке: отправим войска, не отправим войска. Отправим, но не боевые, а миротворческие. И не сейчас, а потом. Или не отправим. Возьмёмся за руки и отправим. Когда-нибудь. Или потом. Ho Шольц не хочет. Таск не будет. Мелони не даст. Зато Стармер на всё готов, лишь бы все увлеклись и забыли про тот соусник на британской скатерти, который опрокинули покрываемые им лично пакистанские насильники малолетних в вверенной ему стране. Стармер готов лично биться за отправку войск, но не в их составе.

Bсё смешалось и запуталось. Что ни день - то новое заявление и новый скандал. И это при том, что на местах тоже подгорает. Внутренняя безопасность давно приказала долго жить и нападения с ножом и криками "Аллах акбар" в Великобритании, Германии, Австрии, Франции, и других бесконтрольно привечавших мигрантов странах Евросоюза превратились из еженедельных в ежедневные, окончательно заполонив полицейские хроники и голубые экраны.

Народ совсем напрягся. Требует референдум. Требует доказательств и обоснований сильно подпорченной про-украинской риторики, которой его кормили в течение многих лет. Пока не явился Трамп и не рассказал страшное. И теперь всё совсем плохо, потому что верить никому нельзя и даже военных экспертов, три года без устали обещавших «безоговорочную победу Укрaины» гонят с эфиров сами знаете чем. Вместе с экономистами, предсказавшими «крах российской экономики и Россию на коленях в ближайшие шесть месяцев».

Народ должен продолжать верить, что Украина «удерживает оборону либеральной демократии», несмотря на то, что «либеральная демократия» более, чем серьёзно достала коренное население и что никаких доказательств реальной опасности оттуда, откуда говорят до сих пор никто не предоставил. Но это и лишнее. Как с боингами, «Бучами» и прочими атрибутами ковровых фейко-бомбардировок, - достаточно парировать универсальным штампом «все и так всё знают!» - и это прокатит. Должно прокатить. Пока, правда, пробуксовывает. Слишком много вылезло наружу и всё из-за американцев. У которых, как всегда, только свой и неукоснительно свой интерес.

Как и во Второй мировой, дождавшись решительного момента, Америка выбирает надёжного победителя, которому имеет смысл помогать и разoбраться с которым можно после.

Я лично могу поверить, что Россия и Соединённые Штаты действительно могут рука об руку бороться за мир во всём мире, без дураков и даже без иронии только в одном единственном случае: если речь пойдёт о реальной серьёзной опасности всей планете, вне собственных амбиций и иллюзий. Ну например, в случае высадки недружественного инопланетного десанта. А такого нам ещё не показали. Во всех других случаях действует вечное правило «cui prodest» и почему.

Так что, особых надежд на окончательное и справедливое завершение сложившейся ситуации питать не стоит. Но «заскринить» в памяти и (особенно!) в документах все достигнутые (путём мощных переговоров) разоблачения совершенно необходимо. Как бы впоследствии дело ни обернулось. И чем бы не окончились следующие намеченные переговоры.

Отыграть назад шокирующие заявления г-на Трампа и ещё более шокирующие реакции г-на Зеленского теперь не получится даже у искусственного интеллекта. А уж естественный интеллект сделает выводы всенепременно.

Над всем этим евро-бедламом, сейчас панически мечется французский президент, как самый рьяный претендент на попадание в историю с парадного подьезда, в качестве спасителя Украины и Европы, победителя Путина и порешателя Трампа, если понадобится.

Г-н Макрон в последние месяцы вообще набирает обороты в области коллекционирования откровенно неумных и гротескных заявлений и поступков. Звёзды перестали улыбаться г-ну Макрону, но в своём неискоренимом самообожании он этого не заметил. И теперь раcширяет коллекцию не по дням, а по часам.

Только ленивый и совсем уж невнимательный наблюдатель ещё не отметил, как страстно г-н Макрон желает примерить легендарную репутацию нового де Голля, но всякий раз оказывается в отделе ширпотреба, множa сущности и смыслы, в отчаянной уверенности, что это опять сработает - позволит всех заболтать и замутить, пока само не рассосётся. Как это было с "жёлтыми жилетами". Как это чуть не удалось с фермерами, к которым он вышел без галстука, в рубашке с засучеными рукавами, дабы стать им ближе и понятнее.

Чтобы стать ближе и понятнее «народу», в прошедший четверг, г-н Макрон объявил «прямую линию» (шах и мат, сами знаете, кто!) в интернете, где обещал ответить на все вопросы по Украине и необходимости войны до победного конца. Но и тут у него не сложилось, а задом наперёд, совсем наоборот. Проникновенно глядя в монитор и задушевно вещая на низком тембре, г-н Макрон держал перед камерой карту Украины вверх ногами и стращал «российскoй агрессией» целый мир, но особенно всю Европу. Реакция публики ждать себя не заставила и не оставила г-ну Макрону ни малейшего шанса хоть кого-то yбедить.

Ещё г-н Макрон заявил, что лично полетит в Вашингтон, прямо в понедельник и покажет президенту Трампу, во-первых, где раки зимyют и во-вторых, почему. Г-н Макрон выразил уверенность, что он сможет обьяснить президенту Трампу, в чём его ошибки и доказать, что необходимо продолжать войну до полного поражения России. Желательно, американскими средствами, потому что европейских не хватает.

Журналистская братия взвыла и осела, даже на дружественных г-ну Макрону каналах. Результат такой поездки уже сейчас настолько очевиден всем, что никто из профессионалов более не хочет срамиться прилюдно, вместе с г-ном Макроном.

А тем временем, во Франции, по решению самого справедливого суда в мире, только что закрыли один из наиболее рейтинговых телеканалов, «С 8», поскольку ведущий одной из передач предоставлял слово журналистам и политикам, мнения которых расходятся с обязательной политкорректной повесткой. Тот факт, что у телеканала 10 миллионов зрителей не смутил ни справедливый суд, ни журналистов, ни политиков, мнения которых с обязательной повесткой не расходятся.

Зато, этих политиков и журналистов крайне оскорбил тот факт, что, после анонса о закрытии канала, в полном соответствии со свободой слова в Европе, о которой говорил в своей скандальной речи вице-президент Вэнс, пресловутый ведущий был приглашён отобедать в Вашингтон, лично с президентом Трампом, Илоном Маском, Джефом Безосом и Марком Цукербергом, которые в последнее время очень интересуются прогрессоом в области свободы слова в Евросоюзе. На обед ведущий не поехал, чтобы не пропустить свои последние оставшиеся до закрытия передачи. Рейтинг телеканала взлетел до небес. Закрытие назначено на последний день февраля.

Стоит отметить, что неполиткорректного телеведущего на обед с вышеупомянутыми господами пригласили лично, тогда как г-на Макрона, прорвавшегося в повестку понедельника к господам никто не приглашал. Если сопоставить эти несколько знаковых моментов, можно предположить, что нотация, которую г-н Макрон собирается прочесть президенту Трампу рискует не только не встретить ожидаемого понимания, но и вызвать обратный результат.

В любом случае, эта карта в рукаве французского президента последняя. И ещё есть надежда, что он откажется от своей очередной неудачной идеи и отменит поездку, во избежание очередного неминуемого унижения.

Потому что, в обратном случае, воевать с Россией г-ну Макрону придётся в одиночку. А в одиночку он не может даже навести порядок в парижских пригородах, не говоря уже о том, чтобы справиться с нелегалами и преступниками в собственной стране. Тягание с Россией обернулось бы для г-на Макрона даже не Березиной и даже не Сталинградом.

А такого срама никакой фигой будет уже не прикрыть.

Поэтому, снова «идут ожесточённые бои на Одере, под Будапештом, в Померании. Через три месяца фашизм будет разгромлен* (*спойлер: не будет - отползёт, очухается и снова полезет на абордаж).

Зато мы теперь знаем, что миру мир, но, увы, не стоит ослаблять бдительности, чтобы наши печально знакомые союзники снова не попробовали замутить сепаратные переговоры.

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*Степан Бандера - признан экстремистом, его пропаганда запрещена в РФ.