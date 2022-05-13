 

Премьер Польши захотел полностью искоренить Русский мир

 

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в британской газете "Телеграф" призвал "полностью искоренить" Русский мир:

«"Русский мир" — это раковая опухоль, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы. Поэтому недостаточно поддерживать Украину в ее военной борьбе с Россией. Мы должны полностью искоренить эту чудовищную новую идеологию».

Ранее Моравецкий сказал, что русофобия в Польше является стандартом:

 

"Польша устанавливает здесь стандарты определенного рода. То, что ранее называлось русофобией, сегодня уже является мейнстримом".


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