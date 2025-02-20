Хайку - верлибр: поэзия, облегчающая жизнь

Хайку - верлибр— литературный жанр, нерифмованное трёхстишие. Он представляет из себя гибрид хайку и европейского верлибра с элементами эпиграммы (сходство с хайку- фристайл), один из элементов направления в искусстве нанофутуризм.
Этот поэтический жанр создан в 2016г. писателем Игорем Васильевым совместно с Иваном Карасёвым и Иваном Кротовым.
В хайку-верлибре могут быть яркие сравнения, фантастика, парадоксы и особенно юмор. Эстетика хайку-верлибра максимально индивидуальна и личностно окрашена. Каждая строчка хайку-верлибра записывается с заглавной буквы, употребляются знаки препинания. Всё это отличает хайку-верлибр от современного «международного» хайку, которое далеко ушло от изначальной японской традиции. Оно фактически было создано в течении 20 века носителями английского языка и ориентировано под его специфику.
Хайку - верлибр основан на русском восприятии хайку, например, переводах Веры Марковой. А в хайку-верлибре немало от поэзии Сергея Есенина.
Природа в нём активно действует, она одушевлённая, с сильным личностным началом.
За прощальной стою обедней
Кадящих листвой берез....
То есть, деревья, как священники в храме, ведущие службу. Их кроны под ветром — кадильницы.
Ветер
Играет на камыше.
Город — мираж (1).
Хайку - верлибр - весьма простой в освоении и использовании литературный жанр. Он вполне подходит для повседневной жизни. Сочиняя про себя хайку - верлибры, можно отвлечься от тягостных мыслей, переключиться с внутренних переживаний на окружающую действительность. Это один из жанров поэзии «что вижу, от том и пою».
Можно сочинять хайку - верлибры, чтобы успокоиться и развлечь себя. Посредством хайку-верлибра можно сделать окружающий мир более занимательным, интересным. Особенно, если приходиться чего-то ждать. Трёхстишия открывают в окружающим мире красивое и смешное, позволяют разглядеть необычное. Их сочинение тренирует ум, учит видеть необычное.
Хайку - верлибр подходит не только для общения с самим собой, но и с другими людьми. В это трёхстишие можно оформить тост, послать на мессенджер или в личку. Для сетевого общения весьма подойдут картинки с хайку-верлибрами. Они хороши, если хочется отдохнуть и полюбоваться чем-нибудь. Можно перекинуться трехстишиями, гуляя компанией в парке, на посиделках своих. Может получиться небольшой КВН, в хорошем смысле.
Примеры хайку - верлибров:
Иван Карасёв
Каракатица в фарфоре -
Чайный пакетик.
Дымовая завеса.
Колючий дождь
Скребётся в окно.
Понедельник.
Игорь Васильев
Как похожа
Земля на небо -
Снег!
На асфальт спешат
Беженцы — листья -
Ветер.
Одеяло туч,
Дождь снотворный -
Выходной в ноябре.
Примечание
Васильев И. Хайку— верлибры: словесная живопись кубанской природы. URL.:https://мояоколица.рф/2023/10/hajku-verlibry-slovesnaya-zhivopis-kubanskoj-prirody/(дата обращения: 09. 10. 2023).