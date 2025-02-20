Хайку - верлибр: поэзия, облегчающая жизнь

Хайку - верлибр— литературный жанр, нерифмованное трёхстишие. Он представляет из себя гибрид хайку и европейского верлибра с элементами эпиграммы (сходство с хайку- фристайл), один из элементов направления в искусстве нанофутуризм.

Этот поэтический жанр создан в 2016г. писателем Игорем Васильевым совместно с Иваном Карасёвым и Иваном Кротовым.

В хайку-верлибре могут быть яркие сравнения, фантастика, парадоксы и особенно юмор. Эстетика хайку-верлибра максимально индивидуальна и личностно окрашена. Каждая строчка хайку-верлибра записывается с заглавной буквы, употребляются знаки препинания. Всё это отличает хайку-верлибр от современного «международного» хайку, которое далеко ушло от изначальной японской традиции. Оно фактически было создано в течении 20 века носителями английского языка и ориентировано под его специфику.

Хайку - верлибр основан на русском восприятии хайку, например, переводах Веры Марковой. А в хайку-верлибре немало от поэзии Сергея Есенина.

Природа в нём активно действует, она одушевлённая, с сильным личностным началом.

За прощальной стою обедней

Кадящих листвой берез....

То есть, деревья, как священники в храме, ведущие службу. Их кроны под ветром — кадильницы.

Ветер

Играет на камыше.

Город — мираж (1).

Хайку - верлибр - весьма простой в освоении и использовании литературный жанр. Он вполне подходит для повседневной жизни. Сочиняя про себя хайку - верлибры, можно отвлечься от тягостных мыслей, переключиться с внутренних переживаний на окружающую действительность. Это один из жанров поэзии «что вижу, от том и пою».

Можно сочинять хайку - верлибры, чтобы успокоиться и развлечь себя. Посредством хайку-верлибра можно сделать окружающий мир более занимательным, интересным. Особенно, если приходиться чего-то ждать. Трёхстишия открывают в окружающим мире красивое и смешное, позволяют разглядеть необычное. Их сочинение тренирует ум, учит видеть необычное.

Хайку - верлибр подходит не только для общения с самим собой, но и с другими людьми. В это трёхстишие можно оформить тост, послать на мессенджер или в личку. Для сетевого общения весьма подойдут картинки с хайку-верлибрами. Они хороши, если хочется отдохнуть и полюбоваться чем-нибудь. Можно перекинуться трехстишиями, гуляя компанией в парке, на посиделках своих. Может получиться небольшой КВН, в хорошем смысле.

Примеры хайку - верлибров:

Иван Карасёв

Каракатица в фарфоре -

Чайный пакетик.

Дымовая завеса.

Колючий дождь

Скребётся в окно.

Понедельник.

Игорь Васильев

Как похожа

Земля на небо -

Снег!

На асфальт спешат

Беженцы — листья -

Ветер.

Одеяло туч,

Дождь снотворный -

Выходной в ноябре.

Примечание

Васильев И. Хайку— верлибры: словесная живопись кубанской природы. URL.:https://мояоколица.рф/2023/10/hajku-verlibry-slovesnaya-zhivopis-kubanskoj-prirody/(дата обращения: 09. 10. 2023).