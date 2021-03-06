Неофеодализм и система социальных баллов.

Во всём мире растёт интерес к внеправовому регулированию жизни людей. Например, в Китае действует система социальных баллов. Этой системой активно интересуют на Украине. Здесь уже вводят внесудебные персональные санкции против оппозиционных политиков.

Но наиболее традиционна такая система в ареале тихоокеанских культур на востоке Евразии. Неповторимое должно быть чётко фиксируемым и воспроизводимым сколько угодно раз. И поэтому подконтрольным. Традиционная японская гравюра и комиксы, традиционная японская гравюра и комиксы, страсть к фотографии и увлечение трёхстишьями хайку, очень развитые электронные системы контроля и безопасности – всё это разные воплощения единого принципа. Новейшая техника как никогда приблизила к реальности традиционную дальневосточную утопию - общество, непосредственно управляемом «сверху» в режиме реального времени. Взять ту же систему внеправового контроля над населением Китая в виде так называемых «социальных баллов». В соответствии с нею какой-либо «не такой» китаец может быть ограничен в гражданских правах без решения суда на основании данных электронных систем слежения, жалоб людей, которые по какой-то причине им недовольны.

В целом система социальных баллов может способствовать подавлению поведенческих различий и созданию унифицированного общества по образцу тихоокеанских культур. Хотя там негативное воздействие унификации смягчается её традиционностью, относительно чётко соблюдаемыми общепризнанными критериями оценки человека. Но в условиях активного развития цифровых технологий всё это грозит формированием общества, подобной миру Оруэлла.

При этом большая часть человечества относится к другим традициям. В которых, например, издавна существует разнообразие поведенческих стратегий, укладов жизни. Причём многие из них реально значимы для выживания социума. В них система социальных баллов может привести к вспышкам доносительства, сведения счётов. Возможны масштабные «охоты на ведьм». Взять те же различия между «одноэтажной Америкой» и «Америкой мегаполисов» в США. Для этой страны, в отличии от востока Евразии, традиционной была активная и жёсткая состязательность индивидов, которая при этом относительно успешно регулировалась законодательством. Однако тенденции включения США в круг тихоокеанских культур всё более усиливаются.Там тоталитарная унификация на основании леволиберальных идей уже давно проводилась, например, во многих университетах. Теперь эти практики грозят стать обязательными для всей страны. Следствием чего могут стать массовые расправы над неугодными кому-либо, более не ограниченные принципами законности.

Результатом этого может стать сегрегация людей с разными взглядами на жизнь друг от друга. Могут исчезнуть характерные для эпохи модерна и постмодерна внутренне неоднородные профессиональные группы и общественные страты. Представители которых будут обособляться друг от друга, в т.ч. и территориально. Люди будут стремиться взаимодействовать лишь с теми, кто разделяет их принципы жизни. Поэтому люди самых разных взглядов будут создавать замкнутые коллективы с чёткими нормами поведения. И тогда на место, например, западного общества придёт что-то вроде средневековой индийской кастовой системы. Но в традиционной Индии члены различных каст достаточно эффективно взаимодействовали. А группы наших современников, вероятнее всего, будут стремиться к автаркии. Что, в свою очередь, может привести к распаду некоторых крупных социальных общностей. В том числе — государств и народов.

Понятно, что введение системы социальных баллов и другие внеправовые методы контроля открывают широкое поле для произвола. Причём далеко не только со стороны государства, но и вообще кого угодно. Хоть «бытовых» кляузников и завистников.Ведь традиционные нравственные нормы, критерии оценки человека в той или иной степени подорваны едва ли не во всём мире. А без них любая система внеправового наказания / поощрения граждан начисто лишена объективности.

Поэтому чувство беззащитности, необеспеченности своих прав опять-таки будет толкать человека к ограничению социальных контактов вне группы своих. Поэтому «система социальных баллов» может иметь те же социальные последствия, что и коронавирус. Социальные ожидания могут быть сведены к минимуму, и на их смену придут опасения. Они, например, в перспективе способны серьёзно подорвать рынок труда, серьёзно снизить предпринимательскую активность.

Хотя существует мнение, что система социальных баллов способна сделать людей ответственными и обязательными, заставит уважать других. Но на деле она, прежде всего, открывает простор для клеветников и завистников, недобросовестных конкурентов всех мастей. Просто для людей, склонных к недовольству окружающими. Которые, испортив кому-либо жизнь, могут легко стать жертвами себе подобных. Особенно, если речь не идёт о жителях востока Евразии и некоторых других стран.

Однако и им подобная социальная система серьёзно вредит. Крайнее подавление инициативы и самостоятельности мышления уже сейчас приносит немалые проблемы, например, японскому бизнесу. Жёсткое социальное давление заставляет местный менеджмент бежать от ответственности. Что, в свою очередь, заставляет его обращаться к услугам таких международных авантюристов, как Карлос Гон.

В целом системы внеправового контроля — один из путей перехода к неофеодализму. Они способствуют распаду современной структуры общества, банкротству экономики, исчезновению крупных современных государств. В определённых условиях они могут привести к дегуманизации человека, лишению его свободы воли. А неспособность самостоятельно мыслить и принимать решения понижает способность к выживанию человечества как такового.

Одновременно системы внеправового контроля повышают значимость близких и надёжных людей, которые гарантированно будут «не жаловаться, а хвалить», поведение которых понятно и предсказуемо.