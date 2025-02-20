В Самаре отобрали травмат и дали штраф депутату, защитившему женщину; в Москве и Нижегородской области мигранты напали на ДПС

В Самаре оштрафовали депутата Кировского райсовета Сергея Турусина, защитившего женщину от вооружённых мигрантов. Депутат пытался увезти свою знакомую, которая стала свидетельницей нападения толпы мигрантов на мужчину в общежитии. Женщина вызвала полицию, после чего ее начали преследовать. Она обратилась за помощью к Турусину, но когда они попытались покинуть место конфликта, их окружили мигранты и начали угрожать. В целях самообороны Турусин выстрелил из травматического пистолета. После этого на него составили протокол за стрельбу в общественном месте. Суд оштрафовал депутата на 40 тысяч рублей и постановил изъять оружие. Турусин рассказал, что в Самаре орудует банда мигрантов, в частности, избившая бойца СВО: "Ему голову палками пробили, два пальца сломали, зубы выбили".

В Москве и Нижегородской области вооружённые мигранты напали на остановивших их сотрудников ДПС.

Комитет Госдумы по безопасности рекомендовал отклонить законопроект, который вводит ограничения на владение оружием для "новых россиян". Поправки, которые предлагалось внести в закон «Об оружии», предполагали запретить продавать огнестрельное оружие тем россиянам, которые приобрели гражданство менее десяти лет назад. Тем, кто получил российский паспорт менее пяти лет назад, предлагалось запретить продавать электрошокеры, газовые баллончики и пневматическое оружие.