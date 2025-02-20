 

В Самаре отобрали травмат и дали штраф депутату, защитившему женщину; в Москве и Нижегородской области мигранты напали на ДПС

 

В Самаре оштрафовали депутата Кировского райсовета Сергея Турусина, защитившего женщину от вооружённых мигрантов. Депутат пытался увезти свою знакомую, которая стала свидетельницей нападения толпы мигрантов на мужчину в общежитии. Женщина вызвала полицию, после чего ее начали преследовать. Она обратилась за помощью к Турусину, но когда они попытались покинуть место конфликта, их окружили мигранты и начали угрожать. В целях самообороны Турусин выстрелил из травматического пистолета. После этого на него составили протокол за стрельбу в общественном месте. Суд оштрафовал депутата на 40 тысяч рублей и постановил изъять оружие. Турусин рассказал, что в Самаре орудует банда мигрантов, в частности, избившая бойца СВО: "Ему голову палками пробили, два пальца сломали, зубы выбили". 

В Москве и Нижегородской области вооружённые мигранты напали на остановивших их сотрудников ДПС.

Комитет Госдумы по безопасности рекомендовал отклонить законопроект, который вводит ограничения на владение оружием для "новых россиян". Поправки, которые предлагалось внести в закон «Об оружии», предполагали запретить продавать огнестрельное оружие тем россиянам, которые приобрели гражданство менее десяти лет назад. Тем, кто получил российский паспорт менее пяти лет назад, предлагалось запретить продавать электрошокеры, газовые баллончики и пневматическое оружие.

 
Мигрант из Киргизии получил три года лишения свободы за то, что назвал террористов из «Крокус Сити Холла» «красавчиками». «Красавчики, для такого движения нужен огромный дух, жаль, что они попались», — написал он.
Домодедовский городской суд приговорил к 8,5 и 9,5 годам колонии прибывших из Турции и Колумбии наркоторговцев, которые ввезли и прятали в Подмосковье более 600 кг кокаина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» СК поручил проверить законность выдачи сертификата таджикской семье; в Самаре депутат стрелял по мигрантам из травмата
» Мигранты напали на депутата Матвеева и рассекли ему голову
» В центре Москвы нелегальные мигранты напали на мужчину и женщину
» За нарушение режима пребывания в России мигранты платят 5 тыс. рублей
» В Самаре мигранты записали видео с издевательствами над девушкой
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Русская диета и её враги

Русская диета и её враги

Новый Мюнхен и вызовы русского общества

Новый Мюнхен и вызовы русского общества

Скрытые проекты США

Скрытые проекты США

Сделанное на совесть

Сделанное на совесть

\

"Проблема карусели"

Русская песня. Шатунов

Русская песня. Шатунов

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Вышли интервью с жителями "вагончиков", которые Усков якобы построил вместо домов

  • 14:15
  • 71
Русская диета и её враги

Русская диета и её враги

В Самаре отобрали травмат и дали штраф депутату, защитившему женщину; в Москве и Нижегородской области мигранты напали на ДПС

  • 11:11
  • 207

Следствие по делу Юрия Ускова назначило следственные действия так, чтобы не успел адвокат

  • 19:56
  • 452

Договорняк, время и технологии как факторы будущего России

Накопительную часть пенсии в РФ могут получить женщины с 55 лет и мужчины с 60

  • 16:46
  • 290
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru