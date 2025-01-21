 

СК поручил проверить законность выдачи сертификата таджикской семье; в Самаре депутат стрелял по мигрантам из травмата

 

Депутат Кировского райсовета Самары Сергей Турусин открыл стрельбу из травматического пистолета из-за нападения мигрантовТурусин оказался в центре конфликта, возникшего у приезжих из Азербайджана с местной жительницей. Женщина попросила депутата сопроводить её в безопасное место, но при попытке уехать мигранты стали бить стёкла в машине депутата и тыкать внутрь ножами. 

В Екатеринбурге водитель-мигрант броском сломал позвоночник пешеходу, который сделал ему замечание (мигрант не пропустил мужчину, который пересекал проезжую часть по переходу на разрешающий сигнал светофора); избив человека, мигрант убежал.

В Калужской области арестовали мигранта, подозреваемого в совращении несовершеннолетней.
На Сахалине следователи возбудили уголовное дело в отношении 24-летнего иностранца за участие в деятельности экстремистской организации.
 
В Москве суд приговорил иностранца к трём годам колонии общего режима за нападение на семейную пару в торговом центре на проспекте Мира. Соучастнику преступника удалось скрыться.
 

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить факт выдачи жилья мигрантам в подмосковных Мытищах. Возбуждено уголовное дело по факту возможных нарушений при выдаче жилищных сертификатов. Также ранее стало известно, что некие Хуршед и Файзимад Самадовы - вероятно, братья получившей сертификат женщины - были приговорены к длительным срокам заключения за торговлю запрещенными веществами.

 


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