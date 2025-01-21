СК поручил проверить законность выдачи сертификата таджикской семье; в Самаре депутат стрелял по мигрантам из травмата
- 21.01.2025, 09:56,
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Депутат Кировского райсовета Самары Сергей Турусин открыл стрельбу из травматического пистолета из-за нападения мигрантов. Турусин оказался в центре конфликта, возникшего у приезжих из Азербайджана с местной жительницей. Женщина попросила депутата сопроводить её в безопасное место, но при попытке уехать мигранты стали бить стёкла в машине депутата и тыкать внутрь ножами.
В Екатеринбурге водитель-мигрант броском сломал позвоночник пешеходу, который сделал ему замечание (мигрант не пропустил мужчину, который пересекал проезжую часть по переходу на разрешающий сигнал светофора); избив человека, мигрант убежал.
В Москве суд приговорил иностранца к трём годам колонии общего режима за нападение на семейную пару
в торговом центре на проспекте Мира. Соучастнику преступника удалось скрыться.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить факт выдачи жилья мигрантам в подмосковных Мытищах. Возбуждено уголовное дело по факту возможных нарушений при выдаче жилищных сертификатов. Также ранее стало известно, что н
екие Хуршед и Файзимад Самадовы - вероятно, братья получившей сертификат женщины - были приговорены к длительным срокам заключения за торговлю запрещенными веществами
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