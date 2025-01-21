Депутат Кировского райсовета Самары Сергей Турусин открыл стрельбу из травматического пистолета из-за нападения мигрантов. Турусин оказался в центре конфликта, возникшего у приезжих из Азербайджана с местной жительницей. Женщина попросила депутата сопроводить её в безопасное место, но при попытке уехать мигранты стали бить стёкла в машине депутата и тыкать внутрь ножами.

В Екатеринбурге водитель-мигрант броском сломал позвоночник пешеходу, который сделал ему замечание (мигрант не пропустил мужчину, который пересекал проезжую часть по переходу на разрешающий сигнал светофора); избив человека, мигрант убежал.

В Калужской области арестовали мигранта, подозреваемого в совращении несовершеннолетней

На Сахалине следователи возбудили уголовное дело в отношении 24-летнего иностранца за участие в деятельности экстремистской организации



В Москве суд приговорил иностранца к трём годам колонии общего режима за нападение на семейную пару в торговом центре на проспекте Мира. Соучастнику преступника удалось скрыться.





поручил проверить факт выдачи жилья мигрантам в подмосковных Мытищах. Возбуждено уголовное дело по факту возможных нарушений при выдаче жилищных сертификатов. Также ранее стало известно, что н Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкинекие Хуршед и Файзимад Самадовы - вероятно, братья получившей сертификат женщины - были приговорены к длительным срокам заключения за торговлю запрещенными веществами



