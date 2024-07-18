 

Мигранты напали на депутата Матвеева и рассекли ему голову

 

В Самаре мигранты напали на депутата Госдумы Михаила Матвеева и разбили ему голову. Как рассказал парламентарий, он увидел, как трое мигрантов задирали прохожих, и попытался остановить дебоширов, показав удостоверение, но сам получил удар. Тем не менее, ему вместе с водителем удалось задержать одного из троих (не того, кто его ударил). Это оказался девятнадцатилетний мигрант из Узбекистана. Матвееву пришлось долго ждать полицию и скорую. О произошедшем он рассказал так:

«Здесь группа мигрантов, три человека, шли от набережной по 9-й просеке. Задирались к прохожим. Мы увидели, как происходит эта драка. Остановились с водителем, чтобы остановить их. Они шли с палкой и избивали людей. Я только вышел, достал удостоверение, сказал "остановитесь" и сразу получил удар в голову. Рассекли мне там все, поэтому сидим, в лучших российских традициях 40 минут уже ждем полицию, скорую — никого нет. Но одного задержали».

Матвеев ранее указывал, что преступления иностранцев перестают попадать в соответствующую статистику, как только они становятся гражданами РФ. При этом лишить приобретённого гражданства РФ "за призывы к экстремизму" или наркоторговлю можно, а за изнасилование, избиение и грабёж - нельзя

Тем не менее, даже в таком усечённом виде, за первое полугодие 2024 года приобретённого гражданства РФ лишились 899 новых россиян, из них более половины - наркоторговцы. 

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