 

Россияне в целом готовы предпочесть отечественные товары, но есть проблемы

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, сегодня 63% россиян при одинаковой стоимости предпочтут товар отечественного производства, 6% выберут импортную продукцию (в 1995 году - 13%). 
Мнение о более высоком качестве отечественных товаров чаще выражают представители старших поколений: 49% рождённых до 1947 г., 44% рождённых в 1948-1967 гг. Среди рождённых после 2001 г. количество тех, кто считает российскую продукцию более качественной, составляет около 26%. При этом общая доля тех, кто не связывает качество со страной производства, за 30 лет выросла до 30% (в 1995 г. - 18%).

По оценкам опрошенных, продукты отечественного производства были более доступными 30 лет назад: 39% россиян в 1995 г. отметили, что они продаются по более низкой цене, а в 2025 г. такой ответ дали только 23%.  

По данным исследования, проведённого ВТБ, 46% опрошенных не увидели особой разницы при переходе с зарубежного программного обеспечения (ПО) на отечественное, при этом большинство респондентов (60%) считают правильным отказ от использования зарубежного софта в работе российских компаний. 

47% респондентов признались, что испытывали дискомфорт при переходе на российские программы, объясняя его отказом "от привычных алгоритмов" работы с ПО. При этом 7% опрошенных заявили, что "российские программы оказались лучше и удобнее, чем те, которые использовались ранее". Перешедшие на отечественное ПО также отмечали, что при переходе они ожидали именно то, что в итоге получили (72%), для 19% респондентов "все оказалось лучше, чем ожидалось", для 9% - хуже.

Для основной части респондентов в целом неважно, будет ли тот или иной инструмент зарубежным, главное, чтобы он работал - таких оказалось 74%. Однако лишь 17% опрошенных при прочих равных предпочтут выбрать отечественное ПО.  

 

 

Россия должна снизить зависимость от Китая в области критических технологий, считает экономист, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев. 

«Я за то, чтобы Россия имела собственную экономику и снизила зависимость от Китая в критических технологиях. Посмотрите автомобилестроение. Сколько теперь китайских автомобилей. Где наше? Где наши самолёты? Где наша электроника?».

По данным «Автостата», в конце 2023 года большинство новых автомобилей на рынке России оказались китайскими. Их доля дошла до 61% против 37% в 2022 году.


 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» ВЦИОМ: за 20 лет доля непьющих россиян выросла вдвое
» 59% россиян поддерживают продовольственное эмбарго для стран, которые ввели санкции против России
» Доля россиян с кредитами составляет 46%
» 92% россиян положительно относятся к предпринимателям
» По данным ВЦИОМа, россияне готовы переплачивать за экологичное
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Новый Мюнхен и вызовы русского общества

Новый Мюнхен и вызовы русского общества

Скрытые проекты США

Скрытые проекты США

Сделанное на совесть

Сделанное на совесть

\

"Проблема карусели"

Русская песня. Шатунов

Русская песня. Шатунов

Маски-шоу Илона Маска вокруг Нобелевской премии: экономические и научно-технологические пузыри

Маски-шоу Илона Маска вокруг Нобелевской премии: экономические и научно-технологические пузыри

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Новый Мюнхен и вызовы русского общества

Новый Мюнхен и вызовы русского общества

На трассе Казань - Оренбург полицейские задержали полицейского, перевозившего наркотики

  • 13:37
  • 210

Россияне в целом готовы предпочесть отечественные товары, но есть проблемы

  • 13:19
  • 192

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Херсонской области и ДНР

  • 12:57
  • 179

Борису Шпигелю - 72 года

  • 08:00
  • 247

В правительстве Калужской области призвали провести чистку ДУМ, "принимающего нравы среднеазиатских аулов"

  • 20:23
  • 380
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru