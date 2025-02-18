Россияне в целом готовы предпочесть отечественные товары, но есть проблемы

Мнение о более высоком качестве отечественных товаров чаще выражают представители старших поколений: 49% рождённых до 1947 г., 44% рождённых в 1948-1967 гг. Среди рождённых после 2001 г. количество тех, кто считает российскую продукцию более качественной, составляет около 26%. При этом общая доля тех, кто не связывает качество со страной производства, за 30 лет выросла до 30% (в 1995 г. - 18%).

По оценкам опрошенных, продукты отечественного производства были более доступными 30 лет назад: 39% россиян в 1995 г. отметили, что они продаются по более низкой цене, а в 2025 г. такой ответ дали только 23%.

По данным исследования, проведённого ВТБ, 46% опрошенных не увидели особой разницы при переходе с зарубежного программного обеспечения (ПО) на отечественное, при этом большинство респондентов (60%) считают правильным отказ от использования зарубежного софта в работе российских компаний.

47% респондентов признались, что испытывали дискомфорт при переходе на российские программы, объясняя его отказом "от привычных алгоритмов" работы с ПО. При этом 7% опрошенных заявили, что "российские программы оказались лучше и удобнее, чем те, которые использовались ранее". Перешедшие на отечественное ПО также отмечали, что при переходе они ожидали именно то, что в итоге получили (72%), для 19% респондентов "все оказалось лучше, чем ожидалось", для 9% - хуже.

Для основной части респондентов в целом неважно, будет ли тот или иной инструмент зарубежным, главное, чтобы он работал - таких оказалось 74%. Однако лишь 17% опрошенных при прочих равных предпочтут выбрать отечественное ПО.

Россия должна снизить зависимость от Китая в области критических технологий, считает экономист, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.

«Я за то, чтобы Россия имела собственную экономику и снизила зависимость от Китая в критических технологиях. Посмотрите автомобилестроение. Сколько теперь китайских автомобилей. Где наше? Где наши самолёты? Где наша электроника?».

По данным «Автостата», в конце 2023 года большинство новых автомобилей на рынке России оказались китайскими. Их доля дошла до 61% против 37% в 2022 году.