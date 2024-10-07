 

ВЦИОМ: за 20 лет доля непьющих россиян выросла вдвое

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, доля непьющих россиян (то есть вообще не употребляющих алкоголь) почти сравнялась с долей тех, кто хотя бы иногда пьёт алкоголь: 48% vs 52%. Двадцать лет назад соотношение было 73% vs 27%.
Пиву в 2004 г. отдавал предпочтение почти каждый второй пьющий (47%), вино и водку употреблял каждый третий (по 33%). Сегодня потребителей вина сегодня насчитывается 19% (–14 п.п. с 2004 г.), потребителей пива — 18% (–29 п.п.), водки — 11% (–22 п.п.). 

Водку чаще всего пьют представители трех старших советских поколений — реформенного (1968–1981 гг.) — 15%, поколения застоя (1948–1967 гг.) — 16% и оттепели (до 1947 г.) — 16%. Самые «пьющие» — представители реформенного поколения (61%), которые в одинаковой степени предпочитают вино и пиво (21% и 19% соответственно).

Любителей пива больше среди зумеров, или цифрового поколения, (2001 г. и позже) и старших миллениалов (1982–1991 гг.) — по 27%. Однако в отличие от старших миллениалов, среди представителей цифрового поколения заметно меньше винолюбов (13%) и практически отсутствуют потребители водки (1%). Наряду с младшими миллениалами (1992–2000 гг.) и старшим поколением 77+ лет зумерам более близок трезвый образ жизни — доля абстинентов в этих возрастных когортах варьируется от 54% до 61%.

 

Основным мотивом злоупотребления спиртными напитками россиянам по-прежнему видится желание снять стресс и напряжение (по 38% в 2024 и 2004 гг.). Более четверти опрошенных причиной пьянства считают отсутствие силы воли (27%, 2004 г. — 29%).

Распитие спиртных напитков стало заметно реже восприниматься как часть культуры — национальной традицией его теперь называют только 7% (vs 20% в 2004 г.). 

Мнение представителей самого старшего поколения (77+ лет) идет вразрез с мнением «большинства». Ключевой причиной злоупотребления алкоголем в этой группе считают отсутствие силы воли, слабохарактерность (32%), тогда как доминирующим ответом среди остальных является снятие стресса и напряжения, чаще это отмечают младшие миллениалы — 52%. Неубедительным аргументом для пожилых является и «запивание» горя (12% vs 28–32% среди зумеров и младших миллениалов). Другими словами, взгляд на алкоголизм у людей старшего возраста более земной, попытки оправдать злоупотребление спиртными напитками они предпринимают реже остальных.


 

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