ВЦИОМ: за 20 лет доля непьющих россиян выросла вдвое

Водку чаще всего пьют представители трех старших советских поколений — реформенного (1968–1981 гг.) — 15%, поколения застоя (1948–1967 гг.) — 16% и оттепели (до 1947 г.) — 16%. Самые «пьющие» — представители реформенного поколения (61%), которые в одинаковой степени предпочитают вино и пиво (21% и 19% соответственно).

Любителей пива больше среди зумеров, или цифрового поколения, (2001 г. и позже) и старших миллениалов (1982–1991 гг.) — по 27%. Однако в отличие от старших миллениалов, среди представителей цифрового поколения заметно меньше винолюбов (13%) и практически отсутствуют потребители водки (1%). Наряду с младшими миллениалами (1992–2000 гг.) и старшим поколением 77+ лет зумерам более близок трезвый образ жизни — доля абстинентов в этих возрастных когортах варьируется от 54% до 61%.