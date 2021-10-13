По данным ВЦИОМа, россияне готовы переплачивать за экологичное

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, более половины россиян (55%) учитывают экологичность товаров при покупке.

При этом столько же -- 55% -- россиян считают, что качество экологичных и неэкологичных товаров примерно одинаково.

Почти две трети россиян (64%) предпочтут более дорогой товар более дешёвому, если дорогой товар будет более безопасным для окружающей среды.



Отвечая на вопрос, от каких "неэкологичных" товаров они готовы отказаться, 54% ответили, что не используют лампы накаливания, 53% отказались от меха животных, 42% не используют пластиковую посуду.

Однако выраженное большинство сограждан не готовы отказываться от мяса (85%), бумаги (73%) и батареек (70%).