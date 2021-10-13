 

По данным ВЦИОМа, россияне готовы переплачивать за экологичное

 

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, более половины россиян (55%) учитывают экологичность товаров при покупке.

При этом столько же -- 55% -- россиян считают, что качество экологичных и неэкологичных товаров примерно одинаково.

Почти две трети россиян (64%) предпочтут более дорогой товар более дешёвому, если дорогой товар будет более безопасным для окружающей среды.

Отвечая на вопрос, от каких "неэкологичных" товаров они готовы отказаться, 54% ответили, что не используют лампы накаливания, 53% отказались от меха животных, 42% не используют пластиковую посуду.

Однако выраженное большинство сограждан не готовы отказываться от мяса (85%), бумаги (73%) и батареек (70%).


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Этнодемографический баланс – решающий фактор в истории мира
» Фестиваль Юйлинь в Госдуме Российской Федерации (Часть II)
» Фестиваль Юйлинь в Госдуме Российской Федерации (Часть I)
» Митинг против эвтаназии 18 декабря:
» РУССКОЕ ПОДПОЛЬЕ. Реальность, миф, перспектива
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Закрыть невозможно уничтожить. Сможет ли Франция разорвать сети радикализма?

Закрыть невозможно уничтожить. Сможет ли Франция разорвать сети радикализма?

Люди стоят денег

Люди стоят денег

Европа на приёме у психотерапевта

Европа на приёме у психотерапевта

Франция: \

Франция: "медицинские пустоши" и социальный обман

Антикитайская политика США ведет к обрушению ДНЯО и появлению новых ядерных держав

Антикитайская политика США ведет к обрушению ДНЯО и появлению новых ядерных держав

Язык как средство этнической мобилизации

Язык как средство этнической мобилизации

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

МВД и ФСБ запросили право блокировать денежные переводы без суда

  • 20:43
  • 121

По данным ВЦИОМа, россияне готовы переплачивать за экологичное

  • 20:08
  • 131

Путин: немцы должны поклониться Шрёдеру за низкие цены на газ

  • 19:57
  • 215

Песков: силовые структуры имеют доступ ко всем данным на Госуслугах

  • 19:46
  • 141

Путин привёл "Эхо Москвы" как пример, что в РФ есть оппозиционные СМИ

  • 18:59
  • 164
Закрыть невозможно уничтожить. Сможет ли Франция разорвать сети радикализма?

Закрыть невозможно уничтожить. Сможет ли Франция разорвать сети радикализма?

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru