В правительстве Калужской области призвали провести чистку ДУМ, "принимающего нравы среднеазиатских аулов"

Министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин призвал устроить чистку в Духовном управлении мусульман (ДУМ) России.

Калугин рассказал, что изначально ДУМ был социальным проектом, посвящённым приобщению людей к духовности, гражданственности и патриотизму. Прихожанами ДУМ стали выходцы из Центральной Азии и Закавказья, и задачей "была интеграция приехавших мусульман-сунитов в российское общество". Но, отмечает Калугин, "не по Сеньке оказалась шапка. Вместо адаптации бывших жителей аулов думеры сами стали принимать дикие нравы среднеазиатских аулов. Проект превратился в деструкцию. Его надо либо закрывать, либо переформатировать с принципиальной кадровой чисткой. Управленческие решения нужно принимать быстро. Само не рассосётся".

14 февраля общественность обратила внимание на висящую в ДУМ картину: войска Золотой Орды пируют на телах русских воинов, поверженных в битве на Калке, и попирают ногами стяг с ликом Христа. На фоне этой картины деятели ДУМ делают публичные выступления. В пресс-службе ДУМ сперва заявили, что не будут снимать картину, но потом сообщили о намерении её заменить.

Глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин поручил проверить информацию, поступающую из Абхазии: там армянам, имеющим в том числе российское гражданство, поступают угрозы, если они не будут голосовать за одного из кандидатов на президентских выборах.



